Bartůňková obdivuje Messiho, fotbal sama hrávala: Proti klukům jsme dostávaly 2:52

Stanislav Kučera
  12:48

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Nikola Bartůňková se hecuje v prvním kole Wimbledonu. | foto: ČTK

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Kdykoliv to jde, striktně bílé wimbledonské oblečení vymění za dres argentinské fotbalové reprezentace. „Mám moc ráda Lionela Messiho,“ vysvětluje česká tenisová naděje Nikola Bartůňková. Při sledování mistrovství světa tak zatím může být spokojená, stejně jako při vlastních výkonech na kurtech.

V pondělí v prvním kole Wimbledonu vydřela výhru nad Američankou Peyton Stearnsovou (6:4, 3:6 a 7:5), načež poutavě vyprávěla, že tenis není jediným sportem, kterému propadla.

„Fotbal jsem jako malá sama hrávala, takže ho sleduju velmi intenzivně a baví mě i mimo šampionáty. Kromě Argentiny fandím ještě Španělsku, kde je mým oblíbencem Lamine Yamal,“ líčila dvacetiletá Češka.

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Na mistrovství v USA, Kanadě a Mexiku přála také krajanům, kterým se ale vůbec nevedlo. Argentina a Španělsko dělají Bartůňkové větší radost, obě země postoupily mezi 32 nejlepších.

„Zatím jsem spokojená,“ usmívá se.

I když se kopané věnovala, nikdy prý neuvažovala o tom, že by ji upřednostnila před tenisem. „Fotbal mě sice obrovsky bavil, ale brala jsem ho spíš jako doplněk. Časem jsem ho samozřejmě musela kvůli tenisu opustit,“ vzpomíná.

Také si pořád vybavuje, jak coby členka dívčího týmu nastupovala do utkání proti klukům. A tyto konfrontace nedopadaly příliš dobře.

„Občas jsme dostávaly pořádné příděly, třeba i 2:52. Ale ty dva čestné góly jsem vstřelila já,“ chlubila se.

Nikola Bartůňková hraje forhend v prvním kole Wimbledonu.

„Prošla jsem snad všemi posty, nejčastěji jsem hrála v útoku nebo záloze. Na tréninky jsem moc nechodila, ale trenéři mě do zápasů stavěli, protože mi to docela šlo.“

Ofenzivním stylem se prezentuje i v tenise, ráda chodí na síť a ukončuje výměny. A když ve Wimbledonu v roce 2023 postoupila až do finále juniorky a letos na zelených dvorcích trápila třeba světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, nabízí se, že jí fotbalová průprava pomáhá k tomu, aby na trávě vynikala v klíčové dovednosti – pohybu.

„Těžko říct, ale možné to je. Odmalička jsem dělala hodně sportů, takže pohyb mám možná o něco dynamičtější. Tráva mi zkrátka sedí a můj agresivní a rychlý herní styl na ní perfektně funguje. Tenhle tenis mě zkrátka naplňuje. Ne že by mě to na jiných površích nebavilo, ale hrát na trávě má své kouzlo.“

V pondělí v All England Clubu její umění poznala Stearnsová, momentálně 63. hráčka žebříčku. Bartůňkovou nezlomila ani hladkým ziskem druhé sady, ani vedením 4:2 ve třetí. Závěr zvládla lépe česká tenistka, i díky několika minelám nervózní soupeřky.

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„Byl to těžký zápas, hodně nahoru dolů,“ hodnotila Bartůňková. „V úvodu třetího setu se mi nedařilo a bylo psychicky náročné se vrátit. Nakonec jsem ale využila příležitosti, které se naskytly, a utkání otočila. Můj výkon mohl být lepší, to bezpochyby, ale vítězství se cení.“

Další výhru na nejslavnějším turnaji světa se pokusí přidat ve středu, ve druhém kole změří síly s krajankou Kateřinou Siniakovou.

„Katka je na trávě zkušená hráčka, takže mě čeká nesmírně těžký zápas. Ale hrozně se na něj těším. Každé takové utkání je pro mě skvělá příležitost. Dám do toho maximum a uvidíme, jak to dopadne.“

O deset let starší rodačka z Hradce Králové chválu oplácí: „Nikola má nakročeno k výborné kariéře. Věřím, že dosáhne skvělých výsledků. Je skvělé, jak se jí daří, že uplynulé události hodila za hlavu a neustále se zlepšuje.“

Nikola Bartůňková se hecuje na turnaji v Berlíně.
Kateřina Siniaková se raduje ze získané výměny během prvního kola Wimbledonu.

Připomíná tím předloňskou dopingovou kauzu, kdy Bartůňková odevzdala pozitivní test na zakázanou látku trimetazidin, a než vysvětlila, že se jí do těla dostala kvůli kontaminovanému doplňku stravy, nehrála více než půl roku.

O to více si váží aktuálních úspěchů. Ve světovém žebříčku je čerstvě poprvé v elitní padesátce, zapsala i premiérové vítězství v hlavní soutěži seniorského Wimbledonu.

„Přitom ještě loni v lednu jsem hrála na menším turnaji v Norsku,“ vrací se k období, kdy kariéru po pauze startovala v podstatě od začátku. „Je to neuvěřitelný skok a s rodiči a týmem jsme nesmírně vděční, že tu můžeme být. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Třeba podobně jako u fotbalistů Argentiny na světovém šampionátu před čtyřmi lety či u Španělů na posledním Euru?

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě3:6, 3:2
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