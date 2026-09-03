Bartůňková o výhře a vyhroceném duelu: Soupeřka si stěžovala, že šoupu nohama

Ačkoliv by se podle výsledku mohlo zdát, že se Bartůňková na vítězství příliš nenadřela, dešťové přeháňky jí výhru značně zkomplikovaly. „Zápas byl dlouhý a náročný. Od úterý jsem byla v areálu od 10:30 a celý den čekala. Pak mi změnili kurt, takže jsem za půl hodiny musela hrát. A poté nám duel na začátku druhého setu úplně přerušili, což nebylo příjemné,“ vyprávěla českým novinářům v New Yorku.
„V půl dvanácté jsme jeli na hotel, šla jsem spát v jednu, v 8:15 jsem vstávala a ve dvě tu opět hrála. Spánku moc nebylo. Druhý set jsem však zahrála dobře. Na začátku jsem byla více nervózní než v úterý, ale pak už jsem se rozehrála a hrála dobře.“
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Vždyť od stavu 1:2 už nepovolila soupeřce ani jeden game, v celém zápase ani jednou nečelila hrozbě ztráty servisu. Sama využila čtyři brejkboly z dvanácti, nastřílela 17 vítězných míčů.
Rozhodně byla v utkání tou aktivnější. Jen by si ho užila víc, kdyby ho odehrála v jeden den.
„Přijde mi, že většinu turnajů, kde jsem, proprší,“ řekla s úsměvem. „Už mám nějaké zkušenosti s tím, jak na to jít a koncentrovat se na sebe. Jde spíš o únavu a sílu, jak to člověk zvládne. Myslím, že tentokrát jsem to zvládla dobře.“
Déšť ale nebyl to jediné, co Bartůňkové zápas znepříjemňovalo. Také soupeřka Šarífová se ji během střetnutí snažila rozhodit. „Byla nepříjemná a zkoušela vše, co mohla. Bylo to z její strany až moc vyhrocené,“ líčila dvacetiletá Češka.
„Hlavně teda v úterý, druhý den už to bylo lepší. Možná proto, že už jsem jí pak odjela a ona neměla moc co hrát. Ale v úterý to bylo dost vypjaté. Stěžovala si, že šoupu nohama, přitom zvuk bot je normální věc. Chtěla se mi dostat do hlavy, má takovou hru. Já toho nejsem zastáncem, ale i takové soupeřky jsou a je super, že jsem to zvládla.“
Do druhého kola grandslamu Bartůňková postoupila potřetí v sezoně, na Australian Open i Wimbledonu si v hlavní soutěži zahrála tři zápasy. Dál tak pokračuje v průlomové sezoně, před rokem byla v žebříčku až na 251. místě, aktuálně se posunula už na 34. příčku.
„Jsem za to samozřejmě ráda. Je to fakt neuvěřitelný rok,“ pochvalovala si. „Nečekala jsem, že se mi bude tak dařit. Pro mě je důležité, aby tam byla kvalita, žebříček a výsledky pak přijdou samy.“
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Díky svému posunu se jí dostává i většího respektu od soupeřek. Nedávno měla možnosti si zatrénovat s Jelenou Rybakinovou či Igou Šwiatekovou. „Iga mě požádala, jestli si s ní nechci zahrát v Torontu. Bylo moc milé, že mě vnímají a že jsem pro ně dobrá hráčka. Moc si toho vážím.“
Podobně si užívá i pobyt v americké metropoli. „Byla jsem tu i před pár lety na juniorech, New York se mi jako město moc líbí. Má své kouzlo. Areál je podobný ostatním grandslamům a je tady hodně hlučno. Je to prostě takový úl. V tomhle je to trochu náročnější, ale zase je to jiné,“ líčila hráčka I. ČLTK Praha.
V boji o třetí kolo se Bartůňková utká s Němkou Tatjanou Mariaovou. „Je to skvělá hráčka. Já jsem tady poprvé a stále sbírám zkušenosti. Uvidíme, jak to půjde. Dám do toho všechno jako vždycky,“ slíbila.