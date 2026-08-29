Bartůňková nedosáhla na první finále mezi elitou, proti Mertensové ztratila náskok

První set Bartůňková ovládla suverénně za půl hodiny, když soupeřce vzala třikrát podání. Výhodu brejku si vypracovala i ve druhém, a přestože v páté hře poté poprvé v zápase sama neudržela podání, náskok si vzápětí dalším úspěšným gamem na returnu uhájila a vedla 4:2.
Kompletní tenisové výsledky
Zápas se zlomil v sedmém gamu. Bartůňková v něm na servisu vedla 40:15 a mohla zvýšit na 5:2, nedokázala ho ale dotáhnout.
Mertensová naopak svou příležitost využila a set čtyřmi gamy v řadě otočila. Lépe pak zvládla i třetí sadu, v níž české hráčce dvakrát sebrala podání a ve třetím vzájemném utkání ji letos podruhé porazila.
Bartůňková si účastí v semifinále vyrovnala své kariérní maximum mezi elitou, o postup do finále marně usilovala i vloni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo.
Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku
tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů:
Dvouhra - semifinále:
Česko-rakouské duo zabojuje o titul
Nouza a Oberleitner porazili v semifinále generálky na US Open třetí nasazený rakousko-australský pár Lucas Miedler, Marc Polmans 6:4, 6:2. Nyní mají šanci na turnaji ve Winston-Salemu získat první společný titul ve čtyřhře na okruhu ATP.
Nouza už má ve sbírce dva deblové tituly z loňska, kdy v Kitzbühelu a Marrákeši triumfoval po boku Patrika Rikla. V březnu ale dvojice ukončila spolupráci a Nouza na konci dubna spojil síly s Oberleitnerem. Jejich společným maximem dosud byla čtvrtfinálová účast na Roland Garros.
O titul si zahrají se čtvrtým nasazeným chorvatsko-americkým párem Nikola Mektič, Austin Krajicek.
Premiéra ve finále na okruhu ATP Tour čeká Arthura Feryho. Britský hrdina letošního Wimbledonu se o první titul kariéry utká s Ignaciem Busem z Peru.
Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu
tvrdý povrch, dotace 818.240 dolarů:
Čtyřhra - semifinále: