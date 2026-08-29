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Bartůňková nedosáhla na první finále mezi elitou, proti Mertensové ztratila náskok

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  8:56

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6. Petr Nouza si s rakouským partnerem Neilem Oberleitnerem zahraje ve Winston-Salemu o první společný titul ve čtyřhře na okruhu ATP Tour.

První set Bartůňková ovládla suverénně za půl hodiny, když soupeřce vzala třikrát podání. Výhodu brejku si vypracovala i ve druhém, a přestože v páté hře poté poprvé v zápase sama neudržela podání, náskok si vzápětí dalším úspěšným gamem na returnu uhájila a vedla 4:2.

Kompletní tenisové výsledky

Zápas se zlomil v sedmém gamu. Bartůňková v něm na servisu vedla 40:15 a mohla zvýšit na 5:2, nedokázala ho ale dotáhnout.

Mertensová naopak svou příležitost využila a set čtyřmi gamy v řadě otočila. Lépe pak zvládla i třetí sadu, v níž české hráčce dvakrát sebrala podání a ve třetím vzájemném utkání ji letos podruhé porazila.

Bartůňková si účastí v semifinále vyrovnala své kariérní maximum mezi elitou, o postup do finále marně usilovala i vloni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo.

Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku

tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů:

Dvouhra - semifinále:
Mertensová (2-Belg.) - Bartůňková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2

Česko-rakouské duo zabojuje o titul

Nouza a Oberleitner porazili v semifinále generálky na US Open třetí nasazený rakousko-australský pár Lucas Miedler, Marc Polmans 6:4, 6:2. Nyní mají šanci na turnaji ve Winston-Salemu získat první společný titul ve čtyřhře na okruhu ATP.

Nouza už má ve sbírce dva deblové tituly z loňska, kdy v Kitzbühelu a Marrákeši triumfoval po boku Patrika Rikla. V březnu ale dvojice ukončila spolupráci a Nouza na konci dubna spojil síly s Oberleitnerem. Jejich společným maximem dosud byla čtvrtfinálová účast na Roland Garros.

O titul si zahrají se čtvrtým nasazeným chorvatsko-americkým párem Nikola Mektič, Austin Krajicek.

Premiéra ve finále na okruhu ATP Tour čeká Arthura Feryho. Britský hrdina letošního Wimbledonu se o první titul kariéry utká s Ignaciem Busem z Peru.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu

tvrdý povrch, dotace 818.240 dolarů:

Čtyřhra - semifinále:
Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Miedler, Polmans (3-Rak./Austr.) 6:4, 6:2

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