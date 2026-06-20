Bartůňková ničila Sabalenkovou, která žasla: Neuvěřitelné, budoucí superstar

Vysloužit si takovou chválu od úřadující vládkyně žebříčku a čtyřnásobné grandslamové šampionky není jen tak. Na Bartůňkovou ale komplimenty mířily právem.
„Předvedla neuvěřitelnou úroveň a musím upřímně uznat, že to byl její zápas. To ona hrála jako světová jednička, já měla štěstí,“ hodnotila Sabalenková páteční duel s českou nadějí na travnatém podniku v německé metropoli.
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Plíšková se utká o finále s Bouzkovou. Bartůňková v Berlíně trápila Sabalenkovou
„Neuvěřitelná mladá hráčka a nepochybně budoucí superstar. Nějakou dobu to potrvá, ale bude z ní špičková tenistka,“ doplnila.
Málokdy se jí stává, že ji některá ze soupeřek tak dominantně přehrává. Tím spíš, když jde o momentálně až 62. hráčku žebříčku, která na nejvyšším okruhu teprve sbírá zkušenosti.
Bartůňková ale ukázala, že v ní dřímá obrovský potenciál.
Na favoritku nastoupila nebojácně, trápila ji svou typickou variabilní hrou plnou čopů a kraťasů. Dokázala eliminovat i Bělorusčino dělové podání. Diváky na berlínském centrkurtu přiváděla k úžasu. Hecovala se, největší výzvu dosavadní kariéry si náležitě užívala.
„Byl to skvělý zápas,“ uznala sama v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Ale vzápětí dodala: „Teď to samozřejmě trochu mrzí, protože výhra byla blízko.“
A jak! Šokující výsledek měla skutečně na dosah.
Ve druhém setu vedla 4:0, pouhé dva gamy jí tedy chyběly.
V Berlíně je ještě ve hře Linda Nosková, v sobotu ji čeká semifinále proti Alexandře Ealaové z Filipín. Druhou dvojici tvoří Sabalenková a Američanka Jessica Pegulaová.
Jenže luxusní vedení promarnila, což jí dojem z jinak skvělého představení trochu kazilo.
„Měla jsem náskok, ale na trávě a ještě s ní, když člověk nevyužije dvě šance, tak se to hned otočí na druhou stranu,“ přemítala Bartůňková. „Moc jsem toho neudělala špatně, jen jsem možná mohla být odvážnější. Ona se pak uvolnila, trochu zariskovala a chodila víc na síť.“
„Vycítila jsem její pochyby,“ prozradila Sabalenková. „Bojovala jsem jako tygřice, kterou mám vytetovanou na předloktí, a začala jsem zápas pomalu otáčet.“
Od stavu 0:4 získala pět her v řadě. Bartůňková sice disponovala brejkbolem na vedení 5:2, ale pokazila při něm zkrácení. V následném tiebreaku na ni dolehla nervozita, udělala dvě dvojchyby a musela do třetího setu.
V jeho úvodu dvakrát stáhla manko brejku, ještě vedla 4:3. Avšak závěr nakonec přeci jen patřil Bělorusce, která po necelých dvou a půl hodinách proměnila třetí mečbol a zajistila si účast v semifinále.
Navzdory porážce ale Bartůňková hodnotila berlínskou „pětistovku“ velmi pozitivně. Porazila semifinalistku nedávného Roland Garros Dianu Šnajderovou i další příslušnici elitní třicítky Elise Mertensovou a sehrála naprosto vyrovnanou partii se Sabalenkovou.
„Každým míčem jsem cítila, že na ni mám, že se s ní dá hrát. To je pro mě super zjištění. Kvalitu musím zlepšovat, abych se na téhle úrovni držela déle, ale díky tomuhle zápasu jsem si uvědomila, že to není zas tak daleko,“ zmiňovala cenné poznatky.
Na chválu od soupeřky reagovala skromně: „Je super, že to takhle popsala, ale já cítila, že můžu hrát ještě líp, třeba servírovací gamy. Jsou to maličkosti, ale musím na nich zapracovat.“
V pondělním vydání světového žebříčku se poprvé v kariéře podívá do top 50, měla by být 46. Před rokem touto dobou přitom figurovala až v polovině páté stovky, teprve znovu startovala kariéru po nezaviněném dopingovém případu.
Nyní je z ní soupeřka, kterou na blížícím se Wimbledonu nebude chtít nikdo potkat. Na trávě její pestrá hra mimořádně platí.
Před třetím grandslamem sezony možná ještě odehraje menší podnik v Eastbourne, ale pravděpodobněji se jeví varianta, že si odpočine a nachystá se.
Aby už příště tak slibné vedení nepromarnila. Ani proti nejlepší hráčce současnosti.