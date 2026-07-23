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Bartůňková selhala v koncovce, v Praze neproměnila vedení 5:1 a čtyři mečboly

Autor: ,
  15:15

Nikola Bartůňková se raduje v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Tenistka Nikola Bartůňková do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze nepostoupila. Proti Lanlaně Tararudíové z Thajska nevyužila na Štvanici vedení 5:1 ve třetím setu a po čtyřech neproměněných mečbolech prohrála 6:7, 6:3, 6:7.

Utkání ztratila po třech hodinách a 17 minutách. Z českých tenistek ve čtvrtek zabojuje o čtvrtfinále ještě Sára Bejlek, která se utká s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. Poté se střetnou v českém souboji nasazená dvojka Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková.

Kompletní tenisové výsledky

Dvacetiletá Bartůňková, která plnila roli nasazené čtyřky, nenavázala na vítězství z úvodního kola nad Číňankou Jüan Jüe. Nepomohlo jí ani pět es, udělala také šest dvojchyb. Dvaaosmdesátá hráčka světa Tararudíová, která v 1. kole vyřadila jinou Češku Janu Kovačkovou, narazí ve čtvrtfinále na Ukrajinku Dariu Snigurovou.

Bartůňková smazala v prvním setu manko 0:3, při vedení 5:4 ale nevyužila setbol. Později sice dvě možnosti soupeřky na zisk sady odvrátila, v následné zkrácené hře však prohrála od stavu 4:3 zbývající čtyři výměny a set ztratila.

Ve druhém setu Bartůňková otočila vývoj z 1:2 na 5:2 a srovnala. Ve třetí sadě ale duel k obratu nedotáhla. Přestože vedla 5:1 a měla v sedmé hře tři mečboly, ani jeden nevyužila a přišla i o další tři gamy. Zápas dospěl do dalšího tiebreaku, kde česká hráčka sice otočila stav 3:5 na 6:5, ani čtvrtý mečbol ale neproměnila a Thajka třemi míčky v řadě zvrátila utkání ve svůj prospěch.

Turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Tararudíová (Thaj.) - Bartůňková (4-ČR) 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6)

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Timofejevová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 2. kolo - 23. 7. 2026:Timofejevová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
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  • 1.65
Havlíčková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 23. 7. 2026:Havlíčková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
23. 7. 18:00
  • 6.66
  • -
  • 1.10
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