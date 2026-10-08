„Popravdě ani netuším, jak se mi to podařilo,“ hodnotila Bartůňková v rozhovoru na kurtu. Hlas se jí třásl, jako by dvacetileté tenistce začalo docházet, co dokázala. Vůbec poprvé v kariéře si na Masters zahraje semifinále.
„Byl to neuvěřitelný zápas. Káju znám od dětství, hrajeme ve stejném klubu (I. ČLTK Praha), je opravdu skvělý člověk. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem se soustředila na sebe a snažila se hrát svůj nejlepší tenis,“ popsala Bartůňková.
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Světová čtyřiatřicítka byla až na úspěšnost prvního servisu ve všech metrikách lepší než její o deset let starší krajanka. Zásadní rozdíl byl v nevynucených chybách. Muchová jich natropila 37, Bartůňková 15. Obě tenistky dělil i velký rozdíl v získaných bodech po druhém podání (Muchová 33 %, Bartůňková 74 %).
Muchovou nevynucené chyby trápily už v osmifinále s Japonkou Ósakaovou, tam však po necelých třech hodinách a devíti mečbolech dokázala zápas dovést do vítězného konce.
Ve čtvrtek ráno středoevropského času k tomu měla proti Bartůňkové hodně daleko. Světové osmičce nepomohly ani čtyři odvrácené setboly v osmé sadě prvního setu.
Naopak. Jako by od té chvíle byla na kurtu už jen Bartůňková.
Zejména její return ve třetím gemu druhého setu docela jistě obletí všechny tenisové sestřihy.
„Semifinále je pro mě splněným snem, před turnajem jsem něco podobného vůbec nečekala. Moc děkuji všem za podporu, uvidíme se v dalším kole,“ vzkázala vítězka čínskému publiku.
Semifinále by Bartůňková měla odehrát v sobotu, od 9.00 středoevropského času. Tam ji čeká lepší z ruské dvojice Andrejevová – Alexandrovová. A bát se nemusí ani jedné. Na turnaji už vyřadila ve dvou setech světovou dvojku Sabalenkovou.
Bartůňková tak dál píše svůj pozoruhodný příběh, vždyť ještě před 18 měsíci byla na světovém žebříčku WTA až v šesté světové stovce. Jejího raketového posunu si už všímají i v zahraničí. „Bartůňková přestává být překvapením, stává se realitou,“ píše španělský tenisový portál Punto de Break po výhře nad Muchovou.
Bude realitou i její první titul na okruhu?