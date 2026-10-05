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Bartůňková a její neuvěřitelný rok. Je to budoucí hvězda, velebila ji Sabalenková

Markéta Plšková
  13:16
Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu.

Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Aryna Sabalenková reaguje v zápase s Nikolou Bartůňkovou.
Nikola Bartůňková se raduje v zápase proti Aryně Sabalenkové.
Nikola Bartůňková se raduje v zápase proti Aryně Sabalenkové.
Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu.
8 fotografií
Když letos v červnu poprvé hrála proti Aryně Sabalenkové, vyslechla si od Bělorusky i přes prohru velkou chválu. A tak když v neděli světovou dvojku na turnaji v Pekingu Nikola Bartůňková porazila, ódy na ni ještě stoupaly. „Je to největší vítězství mé kariéry,“ zářila česká tenistka po triumfu 6:4 a 6:3. „Byl to za mě super zápas a je to pro mě cenná zkušenost.“

Na Sabalenkovou si vyšlápla i díky kvalitnímu prvnímu servisu, po kterém získala 83 procent bodů. Naopak Běloruska se v této statistice dostala jen na 53 procent. Bartůňková navíc odvrátila všech pět brejkbolů, kterým čelila, sama vzala soupeřce podání třikrát.

„Byla jsem nervózní,“ přiznala dvacetiletá Češka po vítězství nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou. „Ale snažila jsem se být klidná, jít míč po míči, což jsem dodržela. Moje reakce po mečbolu byla už taková upřímná. Potom jsem poděkovala Aryně, protože je to super hráčka, a ona mi popřála hodně štěstí do dalšího kola.“

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Bartůňková letos porazila druhou hráčku z elitní desítky světového žebříčku, v lednu zdolala na Australian Open Švýcarku Belindu Bencicovou. Dál tak ukazuje, jak velký potenciál v ní dřímá.

Na kurtu vyniká především pestrým vystoupením, nespoléhá se jen na hru od základní čáry. „Je velmi talentovaná a na kurtu se dobře pohybuje,“ uznala i poražená Sabalenková. „Také dobře podává, takže musíte své šance proti ní proměnit. Určitě je to budoucí hvězda.“

Což není pro Bartůňkovou ojedinělá pochvala.

Mladá Češka se s Běloruskou totiž letos už střetla, v červnu se potkaly ve čtvrtfinále travnatého podniku v Berlíně. I tam Bartůňková Sabalenkovou potrápila, nakonec však prohrála 1:2 na sety.

„Upřímně, vyhrála jsem asi jen proto, že jsem měla víc štěstí,“ řekla tehdy osmadvacetiletá hráčka. „Nikola hrála neuvěřitelný tenis. Nemohla jsem toho moc dělat, do míče bušila neskutečným způsobem. Předvedla úžasnou úroveň.“

Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu.

Právě z tohoto utkání si Bartůňková odnesla hodně zkušeností, které jí v neděli v Pekingu pomohly k největší výhře dosavadní kariéry. „Od té doby jsem pochopila a řekla si, že na tyhle hráčky mám. I Aryna říkala, že jsem hrála výborně, takže jsem pokračovala v té hře, kterou jsem předváděla v Berlíně a vyhrála jsem pár míčů navíc. V tom byl asi největší rozdíl.“

V čínské metropoli také panovaly zcela odlišné podmínky, které oběma hráčkám zápas ztěžovaly. Na jedné straně kurtu totiž foukal silný vítr, zatímco na té druhé jim do očí svítilo ostré a nepříjemné slunce.

„Podmínky byly pro nás obě dost náročné,“ podotkla Bartůňková. „Ale byl to úžasný den. Samozřejmě jsem teď unavená, ale porazila jsem Arynu, která je výborná hráčka a grandslamová šampionka, a pak jsem ještě vyhrála debl, takže cítím určitě jenom radost.“

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V osmifinále vyzve česká tenistka Rakušanku Sinju Krausovou, až 95. hráčku světa. Proti ní by měla být 34. Bartůňková favoritkou, účast mezi nejlepší osmičkou na tak prestižní akci by pro ni byla jistě velkým úspěchem.

Už teď si ale uvědomuje, že zažívá velmi povedenou sezonu.

„Pro mě je to neuvěřitelný rok,“ svěřila se v Pekingu. „Před začátkem sezony jsem nečekala, že budu hrát takhle a že se dostanu až sem. Je to skvělé. Ale teď se soustředím hlavně na sebe a na zlepšení své hry. V každém zápase jsou totiž šance stále vyrovnané. Navíc jsem pořád mladá a potřebuju získat víc zkušeností. To je teď můj cíl.“

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