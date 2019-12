Strýcová: Wimbledon je pro mě nejvíc, ráda bych si ho ještě zahrála

Právě tato výsada, která ztělesňuje pro Strýcovou mimořádně úspěšný rok 2019, kdy ve Wimbledonu ovládla čtyřhru a ve dvouhře dokráčela do semifinále, motivuje 33letou Češku v přípravě na další sezonu a odkládá její myšlenky na sportovní důchod.

Vyvrcholení extraligy Strýcová se ve Spartě potká například s 28. hráčem světa Chorvatem Čoričem nebo se světovou osmičkou Bencicovou ze Švýcarska. Na víkendová semifinále je vstup zdarma, na středeční finále v Říčanech lze zakoupit lístky ZDE

Momentálně se Strýcová s týmem TK Sparta Praha soustředí na tuzemskou extraligu, která má na programu o víkendu semifinále, ve středu pak finále. A v rámci přípravy byli všichni členové kádru tento týden k dispozici v akademii dětem, které tak dostaly příležitost pinknout si se svými idoly.

„Když trénuji s takovýma prckama, tak mě to hrozně naplňuje a baví. V jejich očích je vidět, jak jsou nadšení. A když si s nimi párkrát zahraji, tak pro ně je to moc hezké. A jak vidím, že jsou šťastné, tak mě to baví,“ prozradila Strýcová chvíli poté, co rozdávala potěšení skupince malých tenisových začátečníků.

Uvažujete tedy v budoucnosti o roli trenérky?

Nevím, jestli bych si momentálně dokázala představit, že bych nějaké malé dítě trénovala. Ale myslím, že si to určitě jednou vyzkouším, protože mě to opravdu baví.

U vás stále platí, že plánujete startovat v Austrálii?

Nic se nezměnilo, pilně trénuji na začátek sezony a odlétám 31. 12. do Austrálie, takže vše zůstalo stejné jako před měsícem.

Co bude následovat?

Pak jsou další turnaje v Dauhá a Dubaji, kam se taky chystám jet.

A co obhajoba vítězství v deblu a semifinále ve dvouhře ve Wimbledonu?

Wimbledon bych si chtěla zahrát velmi ráda. Jak už jsem říkala několikrát, je to pro mě nejvíc turnaj a pokud si ho zahraji ještě jednou, budu moc ráda.

Momentálně se připravujete na extraligu. Jak tuto soutěž vnímáte?

Letos sice nehrají všechny Češky, ale většinou jsme to vždycky hrály všechny a úroveň byla velmi vysoká. Extraligu hraji vždycky moc ráda. Je fajn hlavně proto, že měsíc trénování je hodně náročný a změna v podobě opravdového zápasu s rozhodčím je vítaná. Můžeme si vyzkoušet nějaké věci, které během přípravy trénujeme.

Po extralize vás v pátek čeká galavečer ankety Sportovec roku.

No. zjistila jsem, že jsem v první desítce nominovaných. A jak se na to připravuji? Hezky se obleču, teda alespoň podle mě (smích). Strašně se na to těším, protože být v takové společnosti úspěšných sportovců je úžasné, moc si toho vážím a těším se na ten večer.

Koho byste v anketě volila vy?

Adama Ondru.

Proč?

Je to borec, který dělá strašně těžký sport a stejně je skvělý a úspěšný. Takže podle mě je z té desítky jednička.

Znáte se osobně?

Neznáme se, ale doufám, že teď bude příležitost. Přijde mi sympatický, takže když se poznáme, budu ráda.