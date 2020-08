Jestli mám ještě hrát US Open, chci ať je takové, jaké má být, říká Strýcová

Nasazená sedmička tak na domácím turnaji pokračuje jen v deblu po boku Simony Halepové, ve dvouhře vypadla hned po prvním zápase. „Moc mě to mrzí, protože jsem si myslela, že hraji dobře. A začátek zápasu byl bezkonkurenčně na moji stranu,“ litovala Strýcová brzkého vyřazení.

Začátek vám vyšel skvěle.

Takový zápas se hodnotí blbě. Nastoupila jsem a hned jsem vedla 5:0, myslím, že jsem hrála výborný tenis, takový pečlivý a aktivní. Prohrát první set pro mě bylo samozřejmě náročné, za stavu 5:4 jsem ještě měla dva setboly, ale nějak jsem to úplně nezvládla herně tak, jak bych měla.

Dokážete popsat, proč vám zápas utekl?

Byla jsem na sebe naštvaná, snažila jsem se hrát aktivně, což mi pak nešlo. Tak jsem se snažila hrát pečlivě, zkoušela jsem hrát i krátce. Ale trošku jsem se bála, nevěděla jsem, co od sebe očekávat, i když jsem hrála spoustu zápasů v těch exhibicích, tak přesto jít na ostrý zápas je úplně něco jiného.

Jak vnímáte bezpečnostní opatření, která na turnaji panují?

Nejsou úplně složitá, myslím, že je to tady na turnaji v Praze nastavené a zorganizované úplně skvěle a geniálně. Máme samozřejmě restrikce, že všude musíme nosit roušky, i když jdeme na kurt a házíme si mincí. Ale s tím jsem počítaly, když jsme do toho šly. Samozřejmě je to zvláštní, někdy na to zapomenete, třeba když jíte a odcházíte od stolu, tak tam zapomenete roušku. Ale není to nic, co by nám úplně vadilo.

V pondělí jste oznámila, že vynecháte letošní US Open, co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Rozhodla jsem se tak, protože se necítím komfortně do New Yorku jet a být tam, nemyslím si, že je vše pod kontrolou. I tady v Evropě se vrací vysoká čísla, zavírají se hranice a Amerika je pořád nejnebezpečnější, co se týče covidu. Hodně jsem o tom přemýšlela, furt se mi to měnilo, nakonec jsem se rozhodla takto.

Barbora Strýcová během turnaje Prague Open.

Může se stát, že už si na grandslamu v New Yorku nikdy nezahrajete?

Tuhle myšlenku jsem měla v hlavě taky, je mi 34 let a může se stát, že už se tam nikdy nepodívám. Ale jestli se mám ještě jednou podívat na US Open, tak bych chtěla, aby to bylo takové, jak to má být. I pro mě to pak bude hezčí.

Bude pro vás tedy motivací vydržet u tenisu, než se vrátí k normálu?

Jo, ale nemyslím si, že to bude stejné jako dřív. Restrikce jsou ohromné, každý má strach, aby se něco nepokazilo, bude asi ještě dost dlouho trvat, než zase budeme hrát na kurtech plných diváků, bez roušek a tak.