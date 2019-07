Drsná porážka na konci parádní výpravy. A co dál, Barboro?

Zároveň cítila, že její naděje v mači s náramně vyladěnou Serenou Williamsovou se ustrašeně krčí kdesi pod zelenou střechou, v koutku za poslední řadou. Nebo že dokonce utekla do nedalekého parku.

Tím spíš, když ji po špatném došlápnutí začala bolet noha.

Po pěti vítězstvích na milovaném turnaji Strýcovou smetl kolos jménem Serena. Pod jejím drtivým tlakem se třiatřicetileté Češce nedařily kraťasy, náběhy na síť ani voleje. Americké modle podlehla 1:6, 2:6. „Ona hrála skvěle, nejlíp na turnaji,“ pochválila Williamsovou.

Ač na tiskovce přirozeně nejásala, dobře věděla, že postupem mezi čtyři nejlepší překonala nejbujnější představy, s nimiž do Londýna přicestovala. Hřálo ji u srdce, že se díky ní ve čtvrtek na centrkurt podívali její nejbližší, jež pozvala.

„Výsledek je skvělý, ale až později si pořádně uvědomím, co jsem dokázala. Teď ještě letím na autopilota.“

Prožívá perné období. Ve svém desátém zápase v All England Clubu se sice poroučela ze singlu, nicméně semifinále ji čeká ještě ve čtyřhře. Společně se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu dnes nastoupí proti prvnímu nasazenému páru Babosová, Mladenovicová.

Čtvrteční konec tudíž neznamená úplný závěr jejího účinkování na třetím grandslamu sezony. Mocně ji vábí velký titul, který zatím postrádá i v deblové části kariéry. S případným ziskem trofeje je pro ni navíc svázané povýšení na pozici světové jedničky.

„Motivaci mám obrovskou, ale snažím se nemyslet moc daleko,“ řekla. „Chci hlavně v pátek být co nejvíc fit a pomoct své parťačce.“

Ať její druhá wimbledonská mise dopadne jakkoliv, rozprostírá se před ní zajímavá budoucnost.

Na podniku připomínajícím anglickou šlechtickou slavnost se chvílemi radovala z každé prkotinky. Připouštěla si, že se sem jako aktivní tenistka už třeba nevrátí, a chtěla si pobyt náležitě vychutnat.

Jen tak mimochodem přitom dosáhla skvělých úspěchů. Váží si jich. Patrně jí dodají energii do dalších týdnů a měsíců. „Několikrát jsem tady překonala samu sebe, když jsem si myslela, že už dál nemůžu.“

Ve dvouhře se na žebříčku vyšvihne zřejmě na 32. místo a má velkou šanci, že na US Open bude nasazená. To by znamenalo, že se v úvodních dvou kolech vyhne největším hvězdám WTA Tour a s posílenou sebedůvěrou se může odpíchnout k další pozoruhodné grandslamové jízdě.

Se svéráznou Sie též zvolna míří na Finále WTA, jež se letos poprvé koná v čínském Šen-čenu a pořadatelé pro ně připravili rekordní dotaci 14 milionů dolarů.

Pakliže jí namáhané svaly a šlachy dovolí, do podzimu se může poprat s mnoha výraznými výzvami.

A pak?

Na otázku, zda by chtěla válet na dvorcích ještě v sedmatřiceti jako Serena Williamsová, ve čtvrtek odpověděla: „V životě bych ráda dělala i jiné věci, než se honila za žlutým míčem. Dokončím sezonu a uvidím, co dál.“

VIDEO: Marný boj Strýcové. Serena Williamsová vládla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V listopadu se nejspíš bude muset rozhodnout, jestli si putování po profesionálním okruhu prodlouží o další sezonu, nebo vkročí do neznáma, odebere se do sportovní penze a třeba založí rodinu.

„Kdyby Bára jela Le Mans, kroužila by nejméně ve 23. hodině závodu,“ řekl v Londýně její trenér David Kotyza. „Přeju jí, ať kariéru dojede na plný plyn.“

Strýcová si na sklonku tenisového bytí okolo sebe postavila výtečný tým. Nalezla kouzelný stav mysli, v němž neplýtvá energií na vztekání a nadávky. Wimbledon jí naznačil, že by ještě mohla dokázat velké věci.

Ale najde chuť do další úmorné zimní přípravy? Pustí ji do ní dost opotřebované tělo?

Netuší. Souhlasí však s Kotyzou a nehodlá se trmácet po podružných turnajích či se nechat fackovat jednou porážkou za druhou: „Chci končit na nejvyšší úrovni.“

Dokud ještě na betonu, trávě či antuce bude schopná bojovat naplno. Dokud pojede na plný plyn.