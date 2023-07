Pohádka má happy end. Neuvěřitelné, slavit budu dlouho, jásala Strýcová

„Za tímhle titulem je velký příběh, který obnáší, že jsem porodila miminko, mého milovaného syna,“ připomíná Strýcová, že v září roku 2021 přivedla na svět malého Vincenta. Letos v dubnu se na kurty vrátila, aby tenisu definitivně zamávala.

V neděli si na Wimbledonu zajistila nečekanou, ale o to cennější odměnu. „Se Šu-wej jsme nehrály strašně dlouho, pohádka je napsaná do konce a má happy end,“ zářila Češka.

S tchajwanskou spoluhráčkou v nedělním finále travnatého grandslamu přemohly nasazené trojky Elise Mertensovou a Storm Hunterovou 7:5 a 6:4. Proměnily druhý mečbol poté, co Sie Šu-wej zahrála forhend křížem, jímž zaskočila Hunterovou, která u sítě přebíhala na druhou stranu.

„Nevěřila jsem, že zahraje takový úhel,“ líčila Strýcová na tiskové konferenci. „V ten moment jsem spadla na kolena, koukla jsem se na ni a na celou svou rodinu. Bylo to neuvěřitelné, neskutečný pocit.“

Čerstvé šampionky skončily v přešťastném objetí, zářily úsměvy. „Trochu se bojím, protože si říkám, jestli je to vůbec pravda,“ přiznala Češka. „Ale tolik lidí mě štíplo, že to pravda je.“

Při ceremoniálu pohnutým hlasem děkovala svým nejbližším, při finále jí fandili přítel, otec, sestra či neteř. „A taky David Kotyza, který tu zůstal kvůli zápasu, můj trenér Diego a lidi od Šu-wej.“

Ještě než jim mohla ukázat své dovednosti a neohrožený zápal pro hru, musela dlouho čekat, neboť v předcházejícím utkání na centrálním dvorci se Carlos Alcaraz a Novak Djokovič rvali o vítězství v mužské dvouhře pět setů a téměř pět hodin.

„V roce 2019 jsme to měly podobné, předtím se taky hrálo pět hodin,“ vzpomínala na tehdejší bitvu Djokoviče s Rogerem Federerem. „Trochu jsme si z toho dělaly srandu, ale bylo to dlouhé.“

Babora Strýcová a její parťačka Sie Šu-wej s trofejemi pro vítězky wimbledonské čtyřhry

Stejným slůvkem popisovala i chystané oslavy: „Budou dlouhé, asi si dáme i pár skleniček.“

Vyhlížela, jak se na bále šampionů potká s vítězkou dvouhry Markétou Vondroušovou. A ujistila, že v rozlučkovém turné hodlá pokračovat.

„Pořád plánuju Prahu a US Open,“ připomněla domácí turnaj WTA na začátku srpna a zářijový grandslam. „Musí mi to projít hlavou, ale mám to pořád naplánované.“