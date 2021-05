Z Divé Báry bude máma. Loučí se tenistka Strýcová, vášnivá bojovnice

Ráda by si ještě zahrála poslední utkání kariéry před diváky, do víru turnajů už se ale Strýcová vracet nebude. Čekají ji mateřské povinnosti.

Po jejich zdárném zvládnutí by uvítala rozlučku na kurtu, ideální plán zatím představila následovně: „Vysněný by byl Wimbledon, ale když to nevyjde, tak udělám něco tady v Česku.“



OBRAZEM Připomeňte si nejzajímavější momenty kariéry Strýcové

Bylo by to důstojné zakončení její dlouhé a úspěchy lemované sportovní pouti.

V lednu 2003 získala Strýcová svůj druhý juniorský titul na Australian Open a následně se stala profesionálkou. V srpnu 2004 reprezentovala na olympiádě v Aténách.



O patnáct let později na milovaném Wimbledonu pronikla do semifinále singlu, kde na slavném centrkurtu podlehla až legendární Sereně Williamsové.

A ve čtyřhře s kamarádkou Sie Šu-wej o víkendu dokonce dokráčela až k vysněnému poháru. Stala se číslem 1 na deblovém žebříčku.

V průběhu dlouhé a neobyčejně pestré kariéry si plnila sny. Přispěla k pěti českým vítězstvím ve Fed Cupu. S vrstevnicí a odvěkou známou Lucií Šafářovou v Brazílii dosáhla na olympijský bronz.



Na jaře 2013 se dokázala vrátit po trestu za nevědomý doping. Přemáhala bolest opotřebovaného těla. Protloukla se do Top 20.

Budila emoce výbušným chováním na kurtu. Někoho pohoršovala výrazy, které nepatří do spisovné češtiny. Zuřila, když jí kamarádka Karolína Plíšková přetáhla kouče Tomáše Krupu.

V žádném případě ovšem nepůsobila tuctově. Lišila se svým stylem, navzdory drobné postavě se vrhala na síť. Běhala, padala, skákala.

V rozhovorech se zdatně vyhýbala frázím. Mluvila zajímavě, upřímně. Vtipně! Každopádně se stala naprosto jedinečnou a vesměs uznávanou osobností WTA Tour.



Se svou profesí se neuměla jen tak rozžehnat. Aby mohla pokračovat, každý podzim se znovu vrhla do úmorné dřiny, kterou rozhodně nezbožňovala.

V lednu 2021 si v hotelové karanténě u protinožců smontovala rotoped, aby se ve vězení na pokoji aspoň trochu připravila na Australian Open.



Načež v březnu na sociálních sítích oznámila, že je těhotná. „V hlavě jsem nejdřív měla jenom to, že budu mámou, že čekám mimino. To, že skončím tenisovou kariéru, přišlo později,“ ohlížela se na tiskové konferenci.

„Chvilku jsem z toho byla smutná, ale tak to je. Přišlo to přirozeně a v mém věku to tak asi má být.“

Z tenisového prostředí nadobro nezmizí. Není pochyb, že se do něj v nějaké roli vrátí.

Teď ji ovšem čeká snad ještě důležitější poslání.