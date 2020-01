Jak dlouho po Wimbledonu vám došlo, co jste tam dokázala?

Trvalo to snad měsíc a půl. Během turnaje jsem si to neuvědomovala vůbec. Tam nejde přemýšlet, jak jste daleko nebo koho jste právě porazili. To by vám semlelo hlavu. Snažila jsem se, aby má jediná starost byla, jak si správně odpočinout a připravit se na další den.