Strýcová: Kdyby mi tohle někdo slíbil předem, budu ho líbat dva dny

Ta kouzelná chvíle potvrdila, že sobota je jejím dnem. Při výhodě za stavu 7:5, 4:1 v krajní nouzi přelobovala Nizozemku Kiki Bertensovou, která volně vykročila od sítě v domnění, že míček padá daleko za čáru, a utírala si pot z tváře.

Strýcová ve Wimbledonu zaskočila favoritku, v osmifinále je i Kvitová

„Já jsem si taky na milion procent myslela, že bude aut,“ líčila třiatřicetiletá Strýcová. „Ale zafoukal vítr a balon se snesl do kurtu. Bylo ticho. Nikdo nevěděl, co se děje. A najednou rozhodčí hlásí: 5:1.“

Bertensová se nevěřícně usmívala a vrtěla hlavou, Češka šermovala zaťatou pěstí. Právem.

Poprvé od června 2018, kdy v Birminghamu zaskočila Garbiňe Muguruzaovou, pokořila sokyni z Top 5 na žebříčku. Poprvé letos zdolala hráčku z elitní desítky, loňskou wimbledonskou čtvrtfinalistku.

Krátce před šestou večer pak ještě blaženě zvedla paže k nebi poté, co se Sie Šu-wej v deblu spláchly pár Alexandrovová, Golubičová 6:2, 6:2.

Zvládla další dvojboj. V Londýně přivítala svého partnera Petra. Život je krásný...

V čem byl klíč k vítězství nad Bertensovou?

Hlavně jsem se soustředila na svou hru. Abych do ní častěji zařadila taktiku servis - volej. Abych ve výměnách používala čop. Kiki je velice silná a v běžných výměnách nedělá chyby, takže jsem musela měnit tempo.

Taky se vám dařilo podání, které jste ztratila jen jednou, že?

Jo, servis fungoval dobře. Pomohl mi třeba, když jsem za stavu 4:4 odvracela čtyři brejkboly.

Co zásadního se změnilo ve druhé sadě?

Měla jsem obrovskou radost, že jsem získala tu první, protože trvala přes hodinu a já byla unavená. Ale získaný set mě povzbudil, stouplo mi sebevědomí. Nechtěla jsem ukázat, že jsem vyčerpaná a snažila se běhat ještě víc. Věřila jsem si, povedlo se mi pár pěkných volejů.

Co pro vás znamená postup do druhého týdne ve Wimbledonu?

Jóóó... Je to nádhera. Jsem pyšná. Nevím, jestli se sem ještě za rok vrátím. Možná jsem tu naposledy, a tak si chci užít každou chviličku.

V další partii se střetnete s Belgičankou Elise Mertensovou. V čem je nejvíc nebezpečná?

Je skvělá hráčka, výborně podává a nedává body zadarmo, takže se na ně pořádně nadřu. Myslím, že záleží hlavně na mně, jak se budu držet svého plánu.

Znovu jste během jednoho odpoledne vyhrála v singlu i deblu. Dáte si tentokrát na oslavu velké pivo?

Asi zůstanu u malého.

Stupňuje se vaše radost z vítězství, když jste v obou soutěžích zase o kolo dál?

Zvládla jsem další náročný den, jsem zase o něco víc nadšená. Ale snažím se to nedávat tolik najevo. Chci se pořád soustředit a podávat výkony, na které mám.

Jaké bude po další dvojité šichtě nedělní ráno?

Samozřejmě bolavé, jako bylo to dnešní (sobotní) i včerejší (páteční). Ale udělala jsem pro svoje tělo všechno potřebné. Dobře se najím a den volna mi pomůže. V neděli se na tréninku trošku zpotím a udělám regeneraci, abych byla připravená na pondělí.

Máte v pronajatém domku hodně schodů?

Jo! A já ještě bydlím úplně nahoře. Když si nějakou věc zapomenu, nejradši bych stříhala, kdo pro ni skočí. Ale přinejhorším si vždycky v mezipatře odpočinu.

Znamená pro vás velkou podporu, že za vámi do Londýna přiletěl přítel Petr?

Je to úplně skvělé. Povzbuzení od něj je největší. Můžeme se jít někam projít a podívat, rozptýlím nervozitu. Neviděli jsme se asi čtyři a půl týdne, takže jsem hrozně ráda, že přijel.

Vybavil se vám tu rok 2014, kdy jste ve wimbledonské dvouhře pronikla do čtvrtfinále?

Jo, zrovna dneska před zápasem jsem si v hlavě projížděla zápasy, koho jsem porazila... Tyhle pozitivní věci mi pomáhají.

Vyřadila jste turnajovou čtyřku, jste mezi šestnácti nejlepšími. Překvapujete sama sebe?

Kdyby mi někdo předem tvrdil, že postoupím do druhého týdne, tak mu nejdřív neuvěřím a pak ho budu líbat dva dny... Ale co se týče Kiki, na trávě jsme proti ní měla největší šanci, proto jsem si dost věřila.

Je pro vás skvělá vizitka, že na sklonku kariéry útočíte na svůj grandslamový osobák?

Samozřejmě mě napadá, že můžu jít znova do čtvrtfinále. Ta myšlenka mě hrozně moc motivuje a burcuje mě k ještě většímu výkonu.