Finálové derby dojalo i Strýcovou: Skoro jsem netleskala, jen jsem se kochala

Stanislav Kučera
  7:05
Kapitánka Barbora Strýcová hecuje svěřenkyně v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

Kapitánka Barbora Strýcová hecuje svěřenkyně v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová před wimbledonským finále.
Karolína Muchová sleduje tenisový míček.
Wimbledonská vítězka Linda Nosková (vlevo) a poražená finalistka Karolína...
Catherine, princezna z Walesu, předává Karolíně Muchové cenu pro poraženou...
50 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Usazená v neutrální zóně mezi oběma tábory sledovala wimbledonské finále Barbora Strýcová, coby reprezentační kapitánka totiž musela zůstat nestranná. „Skoro vůbec jsem netleskala, protože to by nebylo správné. Jen jsem se kochala.“ Ale heroické výkony šampionky Lindy Noskové i nakonec smutné Karolíny Muchové bývalou tenistku samozřejmě potěšily.

Zaprvé byla na krajanky hrdá, vždyť obstaraly souboj o titul na největším turnaji světa, který pro Strýcovou také znamenal velmi mnoho.

A naměkko byla také z projevů obou finalistek při závěrečném ceremoniálu. Nosková i Muchová emotivně děkovaly rodinám, jedenadvacetiletá šampionka, která zvítězila 6:2, 5:7 a 6:3, zmínila i zesnulou maminku.

„Na konci mi ukápla slza. Oba proslovy mě dojaly,“ přiznala Strýcová. „Holky řekly všechno, jak měly. Je to krásný příběh, který tady Česko zase píše.“

I semifinalistka travnatého grandslamu z roku 2019 ocenila drama, které obě české válečnice předvedly.

„Byl to nádherný tenis. Linda skvěle nastoupila, vedla 6:2 a 5:2. Pak neproměnila pět mečbolů a musím říct, že klobouk doků před ní, protože jak je silná v hlavě, to je neuvěřitelné.“

„Na Káje zase bylo skvělé, že se nevzdávala. Do stavu 2:6 a 2:5 neměla co hrát, ale furt v zápase byla a pak využila šanci.“

Pozvání na Hrad, objetí s Navrátilovou i uznání McEnroea. Noskovou velebí hvězdy

Ve třetím setu podle kapitánky rozhodla hned první hra, v níž Nosková odvrátila tři brejkboly a Muchové ukončila sérii pěti vyhraných gamů. Brzy nato utekla do vedení 3:0 a náskok si už pohlídala.

„Byla to neuvěřitelná podívaná a obě na sebe můžou být pyšné, i když pro Káju je to teď těžké,“ přemítá Strýcová.

Starší z Češek neuspěla ani ve svém druhém grandslamovém finále, poprvé se marně snažila na Roland Garros 2023, kde také padla po třísetovém boji.

„Samozřejmě je to pro ni ohromné zklamání,“ tuší Strýcová. „Po druhém setu cítila, že má Lindu nalomenou. Ale je jí už 29 let, zkušenosti má, takže si myslím, že se z toho otřepe. I když jí to možná bude trvat delší dobu, což je ale úplně normální.“

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová před wimbledonským finále.
Karolína Muchová sleduje tenisový míček.
Wimbledonská vítězka Linda Nosková (vlevo) a poražená finalistka Karolína Muchová.
Catherine, princezna z Walesu, předává Karolíně Muchové cenu pro poraženou finalistku Wimbledonu.
Efektní úder Karolíny Muchové mezi nohama.
50 fotografií

A jak bude podle ní dál pokračovat kariéra Noskové, nové české grandslamové šampionky?

„Už ví, že je velkou hráčkou. Budoucnost je pro ni skvělá,“ chválí ji Strýcová. „Má na tenis perfektní charakter a můžeme od ní vidět velké věci. Ale teď je důležité, aby si tenhle pocit vítězství řádně užila.“

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, FIFA nabízí trávník z finále

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

Norští fotbalisté křičí na sudího Clementa Turpina.

Bystřejší si toho všimli hned v živém vysílání, ostatní pak v opakovaných záběrech, které se v hojném počtu objevily i po zápase různě po internetu. Těsně před prvním gólem Angličanů ve čtvrtfinále...

12. července 2026  6:14

Argentina - Švýcarsko 3:1 po prodl., další drama obhájců, parádně rozhodl Álvarez

Aktualizujeme
Argentinci křepčí, Švýcaři smutní. Po krásné trefě Juliana Álvareze postupují...

Zase to byla pořádná bitva, zase ale se šťastným koncem pro Argentinu. Obhájci trofeje udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a postupují do semifinále fotbalového mistrovství světa. O vítěznou branku...

12. července 2026  2:01,  aktualizováno  6:14

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

12. července 2026  5:55

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

12. července 2026  5:54

Chorvatská kolonie v Sigmě se rozrůstá. Přichází vysněná posila do zálohy

Marko Soldo v dresu Dinama Záhřeb

Očekávaná posila konečně dorazila do Olomouce. Soupisku fotbalové Sigmy doplní střední záložník Marko Soldo, o kterého se klub zajímal už v zimě. Poslední rok působil ve slavném Dinamu Záhřeb.

12. července 2026  5:12

Norsko - Anglie 1:2 po prodl., do boje o finále poslal tým dvougólový Bellingham

Anglický středopolař Jude Bellingham se raduje, proti Norsku srovnal na 1:1.

Fotbalová Anglie je mezi nejlepšími čtyřmi týmy na mistrovství světa. V napínavém čtvrtfinále porazila Norsko 2:1 po prodloužení. Přitom prohrávala, do poločasu vyrovnal Bellingham, který v úvodu...

11. července 2026  22:05,  aktualizováno  12. 7. 1:48

Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika

Premium
Mechanik stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Jan Friede

Zatímco cyklisté už na hotelu regenerují, venku to u týmového kamionu pořádně žije. Mechanici myjí kola, rozebírají je a připravují, aby byla na další den znovu ve stoprocentní kondici. „Po každé...

12. července 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, FIFA nabízí trávník z finále

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

11. července 2026  8:47,  aktualizováno  23:10

Příprava fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27. S kým hraje český mistr

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Jak se čeští šampioni chystají na novou sezonu? V našem přehledu najdete plán letní přípravy fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27.

5. července 2026  23:47,  aktualizováno  11. 7. 22:59

Výhra je pro maminku. Noskové zamrzla ruka, ale řekla si: Malou trofej nechci!

I slzy se Lindě Noskové draly do očí.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Když ve druhém setu ztratila vedení 5:2 a promarnila pět mečbolů, odešla Linda Nosková z kurtu. Chtěla se osvěžit a znovu nastartovat. Na chodbě spatřila obě trofeje, které v tu chvíli ještě čekaly...

11. července 2026  22:51

Dvakrát zlatá sprinterka je Češka. Jarošová proletěla juniorským mistrovstvím Evropy

Česká dráhařka Emílie Jarošová v Chotěbuzi

Česká dráhová cyklistka Emílie Jarošová získala na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi během dvou dnů dvě zlata. Na páteční triumf ve sprintu dnes v Německu navázala...

11. července 2026  16:15,  aktualizováno  22:23

9. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Slovinec Tadej Pogačar a jeho mexický kolega z UAE Emirates Isaac del Toro před...

První soutěžní blok Tour de France 2026 ukončí etapa, která svým profilem nahrává jezdcům v úniku. V neděli 12. července se peloton přesune do Francouzského středohoří. 9. etapa Tour de France měří...

11. července 2026  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.