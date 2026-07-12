Finálové derby dojalo i Strýcovou: Skoro jsem netleskala, jen jsem se kochala

Zaprvé byla na krajanky hrdá, vždyť obstaraly souboj o titul na největším turnaji světa, který pro Strýcovou také znamenal velmi mnoho.
A naměkko byla také z projevů obou finalistek při závěrečném ceremoniálu. Nosková i Muchová emotivně děkovaly rodinám, jedenadvacetiletá šampionka, která zvítězila 6:2, 5:7 a 6:3, zmínila i zesnulou maminku.
„Na konci mi ukápla slza. Oba proslovy mě dojaly,“ přiznala Strýcová. „Holky řekly všechno, jak měly. Je to krásný příběh, který tady Česko zase píše.“
I semifinalistka travnatého grandslamu z roku 2019 ocenila drama, které obě české válečnice předvedly.
„Byl to nádherný tenis. Linda skvěle nastoupila, vedla 6:2 a 5:2. Pak neproměnila pět mečbolů a musím říct, že klobouk doků před ní, protože jak je silná v hlavě, to je neuvěřitelné.“
„Na Káje zase bylo skvělé, že se nevzdávala. Do stavu 2:6 a 2:5 neměla co hrát, ale furt v zápase byla a pak využila šanci.“
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Ve třetím setu podle kapitánky rozhodla hned první hra, v níž Nosková odvrátila tři brejkboly a Muchové ukončila sérii pěti vyhraných gamů. Brzy nato utekla do vedení 3:0 a náskok si už pohlídala.
„Byla to neuvěřitelná podívaná a obě na sebe můžou být pyšné, i když pro Káju je to teď těžké,“ přemítá Strýcová.
Starší z Češek neuspěla ani ve svém druhém grandslamovém finále, poprvé se marně snažila na Roland Garros 2023, kde také padla po třísetovém boji.
„Samozřejmě je to pro ni ohromné zklamání,“ tuší Strýcová. „Po druhém setu cítila, že má Lindu nalomenou. Ale je jí už 29 let, zkušenosti má, takže si myslím, že se z toho otřepe. I když jí to možná bude trvat delší dobu, což je ale úplně normální.“
A jak bude podle ní dál pokračovat kariéra Noskové, nové české grandslamové šampionky?
„Už ví, že je velkou hráčkou. Budoucnost je pro ni skvělá,“ chválí ji Strýcová. „Má na tenis perfektní charakter a můžeme od ní vidět velké věci. Ale teď je důležité, aby si tenhle pocit vítězství řádně užila.“