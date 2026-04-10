Nejprve svými emocemi dodávala sílu Marii Bouzkové, byť ta nakonec podlehla favorizované Belindě Bencicové, a poté k výhře nad Viktorijí Golubicovou pomohla Lindě Noskové.
A když cítila, že sama potřebuje poradit, otočila se a mrkla na svého předchůdce Petra Pálu, který seděl hned za ní. „Mrkala jsem často. Stejně tak na zbytek týmu,“ přiznala.
První hrací den ve funkci jste ve výsledku zvládla podle představ?
Jo, je to jedna jedna, to je fajn. První zápas lehce bolí, Maruška tam nechala úplně všechno, chyběl kousek, ale i tak na sebe může být pyšná. Bylo to dlouhé utkání proti skvělé Bencicové a je škoda, že neskončilo vítězně. Linda ale pak své utkání zvládla s velkým přehledem.
Snad jsem Belindu aspoň unavila, doufá Bouzková. Kapitánka Strýcová ji nadchla
Vy jste zvládla udržet klid při hymně?
Běhal mi mráz po zádech, emoce se mnou cloumaly. A zrovna Linda to mívá stejně, cítila jsem to z ní.
Měla jste v hlavě, jak chcete na lavičce působit?
Žádný plán nebyl, prostě jsem chtěla být přirozená. Oba zápasy jsem si užila. A s každou hráčkou musíte jednat trošku jinak.
Jak?
Maruška má ráda emoce, povzbuzování, pěstičky. A mně to je i blízké. Prvních pár gamů jejího zápasu jsem se rozkoukávala, pak jsem to ze sebe pustila. Linda zase potřebuje větší klid. Obojí je úplně fajn.
Bouzková vás litovala, že budete úplně vyčerpaná.
Spíš chudinka Maruška, hrály holky. Já jsem úplně v pohodě, já si nestěžuju. Mám v sobě adrenalin, hned bych mohla jít běhat! (směje se) Je to něco jiného, než na co jsem byla zvyklá, ale moc mě to baví.
V sobotu se začíná čtyřhrou, což je novinka. Kolik máte variant složení?
Tak tři čtyři. Mám jich dost, což je moc dobře, ale musíme všechno promyslet. Maruška má za sebou dlouhý zápas, tak uvidíme, jak se bude cítit.
Zamlouvá se vám, že se druhý den nyní deblem začíná?
Myslím, že by to mělo být všechno tak, jako to bylo dřív. Tedy že by měla za stavu dva dva rozhodovat čtyřhra. Pro všechny holky to bude složité. Jít hrát debla, a najednou za půl hodiny mít další zápas v singlu... Uvidíme, jak se to osvědčí.