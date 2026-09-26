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Nezmar, který umí strhnout. Strýcová krok od výjimečnosti. Ať je hrdá! přejí si Češky

Markéta Plšková

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Linda Nosková s kapitánkou Barborou Strýcovou slaví postup českých tenistek do finále BJK Cupu. | foto: AP

Možná jste to také slyšeli. Při zápase Lindy Noskové, který české tenistky po osmi letech poslal do finále Billie Jean King Cupu, se u kurtu ozývaly hlasité pokřiky. Nebyla to šestá hráčka světa, která sváděla souboj se Španělkou Cristinou Bucsaovou, ale někdo úplně jiný. Dá se říct, že nejnovější týmová posila. Kapitánka Barbora Strýcová. Hecířka, živel a nezdolná sportovkyně s nekonečnou energií.

„Bára má obrovské charizma, je to národní hrdinka, byla vynikající singlistkou i deblistkou,“ popisuje ji pro iDNES Premium její dobrá kamarádka Klára Koukalová, někdejší dvacátá tenistka světa. „Dokázala toho tolik, že ji holky respektují, ale zároveň cítí, že k ní mají blízko.“

Strýcová je na lavičce českých hráček teprve od letoška, už loni však absolvovala se svým předchůdcem Petrem Pálou baráž v chorvatském Varaždínu.

A právě od nejúspěšnějšího kapitána v historii se na první pohled liší snad úplně ve všem. Nejen do očí bijícím výškovým rozdílem. Bývalá vynikající tenistka a deblová světová jednička je proti stoickému Pálovi jistým oživením úspěšného týmu.

Bára má nakažlivou pozitivní a bojovnou energii, je to v dobrém slova smyslu takový nezmar. V případě potřeby je schopná tohle přenést i na holky a strhnout je.

Klára Koukalováněkdejší dvacátá tenistka světa

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