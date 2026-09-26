„Bára má obrovské charizma, je to národní hrdinka, byla vynikající singlistkou i deblistkou,“ popisuje ji pro iDNES Premium její dobrá kamarádka Klára Koukalová, někdejší dvacátá tenistka světa. „Dokázala toho tolik, že ji holky respektují, ale zároveň cítí, že k ní mají blízko.“
Strýcová je na lavičce českých hráček teprve od letoška, už loni však absolvovala se svým předchůdcem Petrem Pálou baráž v chorvatském Varaždínu.
A právě od nejúspěšnějšího kapitána v historii se na první pohled liší snad úplně ve všem. Nejen do očí bijícím výškovým rozdílem. Bývalá vynikající tenistka a deblová světová jednička je proti stoickému Pálovi jistým oživením úspěšného týmu.
Bára má nakažlivou pozitivní a bojovnou energii, je to v dobrém slova smyslu takový nezmar. V případě potřeby je schopná tohle přenést i na holky a strhnout je.