Rok 2020? Nejradši bych na něj zapomněla, ať už je 2021, říká Strýcová

Proti tuniské sportovní hvězdičce Ons Jabeurové to bylo… No, nechme hovořit samotnou poraženou: „V podstatě na jednu bránu. I když jsme se zrovna tahaly, tak já vždycky tahala za ten druhý konec. Byla o tolik lepší, že mě přehrávala ve všem. Zkoušela jsem různé věci, ale nic nefungovalo. Na všechno měla odpověď.“

Přesně tak vypadalo loučení Barbory Strýcové s letošními individuálními vystoupeními. Výsledek 2:6, 2:6 je drsný. „Škoda třeba gamu ve druhém setu za stavu 2:4. Podávala jsem, ale ona mi to totálně zabila z dobíhaných forhendů. Ani jsem si na to nesáhla,“ líčila. „Nemyslím, že by tam byla nějaká skulinka, kde jsem mohla skóre dotáhnout.“

Její kalendářní bilance tedy zní 5-9. Abnormální čísla, ať už do počtu výher, či odehraných zápasů. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že za kariéru posbírala už 564 vítězství; letošní příspěvky jsou sotva kapkou v moři.

Strýcová má za sebou sice skvělý rok v deblu, s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej vyhrály turnaje v Římě, Dubaji, Kataru i Brisbane, padly ve finále Australian Open, v žebříčku jim patří pozice 1 a 2. Ale když se rvala sama za sebe, výsledky kopírovaly neoptimistickou atmosféru současného světa.

„Když jsme byli v lednu v Austrálii, nikdy bych neřekla, že v březnu se najednou přestane na několik měsíců hrát. V mojí kariéře je to nejtěžší moment,“ uvedla 34letá Strýcová. „Nejen pro nás tenisty, i pro ostatní sportovce a hlavně pro všechny lidi. Už se těším na rok 2021, na tenhle bych nejradši zapomněla. Ale jsme tu a musíme se s tím vyrovnat.“

Úniky do turnajových bublin – ať už těsně po restartu v Praze, pak na grandslamech či nyní v Ostravě – přinášejí nové a ne vždy úplně příjemné pořádky. Zároveň však u Strýcové vyvolávají pocit vděčnosti, že se může dál věnovat svému zaměstnání.

„Máme obrovskou výsadu, že jsme mohly hrát tenis, vždyť některé sporty se ani znovu nerozjely,“ řekla. „Musíme být šťastní, že v tenisu působí lidé, co dokážou zorganizovat takové turnaje jako tady v Ostravě. Nebo dokonce grandslamy, což je pro náš sport velmi, velmi dobrá věc.“

Ve středu na turnaji ještě pokračuje ve čtyřhře, tentokráte s neobvyklou parťačkou: proti páru Dabrowská, Stefaniová nastoupí po boku Bethanie Mattekové-Sandsové.

„Ona a Šu-wej jsou úplně rozdílné, povahou i vizáží,“ srovnává extravagantní Američanku s křehkou duší z ostrova Tchaj-wan. „Ale známe se strašně dlouho, Bethanie vyhrála spoustu grandslamů ve čtyřhře i v mixu, na kurtu se cítím dobře, doplňujeme se.“

Proto se Strýcová touží loučit vítězně aspoň v deblu.

„Tohle je největší turnaj, co kdy v Česku byl, něco výjimečného,“ hodnotí konkurenci, která se sjela do Ostravy. „Celkově jsme na tak malou zemi byli schopní od lockdownu uspořádat opravdu hodně akcí. Na to jsem hrdá.“