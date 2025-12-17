„Je pro mě čest s ní hrát,“ vyprávěla McNallyová v rozhovoru pro web WTA. „Vždycky byla jedním z mých velkých vzorů, stejně jako mně se jí nejprve dařilo ve čtyřhře. Já jsem měla v juniorech a na začátku kariéry víc úspěchů v deblu a ona je důkazem, že pak můžete vyhrát i grandslam ve dvouhře.“
Krejčíková opanovala v roce 2021 Roland Garros a loni i Wimbledon, z grandslamových čtyřher má sedm titulů. Nicméně všechny získala se Siniakovou a od konce jejich spolupráce před dvěma lety spoluhráčky střídá.
Loni nastupovala hlavně po boku Němky Laury Siegemundové, letos tvořila pár s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Čan Chao-čching z Tchaj-wanu. V září v Soulu se poprvé od olympijských her v Paříži dala dohromady se Siniakovou a hned získaly titul, ve finále porazily právě McNallyovou s Australankou Mayou Jointovou.
Možná i proto si Krejčíková 24letou Američanku vyhlédla jako budoucí parťačku. Debl v poslední době upozadila kvůli opakovaným zdravotním potížím, po návratech se koncentrovala hlavně na dvouhru. A nová parťačka by jí v této disciplíně, ke které má vřelý vztah, mohla nakopnout.
S McNallyovou se střetly už před třemi lety ve finále deblu na US Open, kde na jedné straně nastoupilo české duo Krejčíková, Siniaková a na druhé domácí dvojice McNallyová, Taylor Townsendová. A správně tušíte, že od příští sezony by se tato čtveřice mohla na kurtu potkat znovu, jen v trochu pozměněné sestavě.
A i když všechny tři kromě Krejčíkové dosáhly na největší úspěchy právě v deblové soutěži, snaží se soustředit především na dvouhru.
„Nechci být zaškatulkovaná jen jako deblistka,“ říká McNallyová. „Ne, jsem tenistka. Hraju obojí. Ano, v deblu jsem byla dřív úspěšnější, ale pořád můžu hrát dvouhru a chci v ní vyhrávat grandslamy. Bára s tím má obrovské zkušenosti a já se těším, že se od ní budu učit.“
Třeba to, jak se ve velké parádě vracet po zraněních. I mladá Američanka se s nimi totiž dlouhou dobu trápila.
Na začátku roku 2023 si užívala asi nejlepší formu kariéry, v květnu se prodrala do top šedesátky a mířila ještě výš. Jenže začala mít problémy s loktem. Najednou nedokázala propnout ruku, což ji značně omezovalo při podání a smečích.
A do toho si přetrhla stehenní sval. „V tu chvíli se všechno začalo řítit z kopce,“ vzpomíná.
Vyléčením hamstringu potíže nepřestaly, stále více ji sužovaly trable s loktem. „Bylo to frustrující,“ vybavuje si. „Rozhodla jsem se oslovit lékaře, i to byl sám o sobě dlouhý proces. Každý měl jiný přístup, jiný názor. Jeden vám řekne, že šance na návrat s touto léčbou je určité procento, jiný vám řekne úplně jiné číslo. Bylo to hrozné, ale hodně jsem se toho naučila.“
Caty McNallyová s trofejí pro vítězku letošního turnaje WTA 125 v Newportu:
Třeba to, že její tělo nebylo připraveno na zátěž, kterou profesionální tenis vyžadoval. „Myslela jsem si, že jsem silná už dřív, ale teď mám pocit, že jsem objevila úplně novou úroveň síly,“ vypráví.
„Obrovsky důležité je mít co nejsilnější a nejstabilnější ramena. Všechno, co pomůže rameni, se přenáší dál na loket a zápěstí. A všechno začíná od země, naučila jsem se hodně o svých chodidlech, snažím se zlepšit pohyblivost kotníků, kyčlí… Aby síla vycházela z těch velkých partií, třeba z kyčlí, a ruka pak fungovala jen jako bič, bez zbytečného napětí.“
Dlouho se vyhýbala operaci, po nějakou dobu zkoušela své potíže řešit konzervativní léčbou. Poslední zápas hrála na začátku července 2023, pak znovu až v lednu následujícího roku. Ale stihla jen tři turnaje, než se problémy zase vrátily.
Finálové páry US Open 2022. Krejčíková (zcela vlevo) a McNallyová (druhá zprava) budou hrát příští rok spolu.
„Tvrdili mi, že operaci nikdy nebudu potřebovat,“ líčí. „A pak mi doktor řekl: ‚Měla bys začít hledat chirurga.‘ Psychicky to bylo strašně těžké, protože jsem měla pocit, že jsem promarnila osm měsíců kariéry v momentě, kdy jsem byla na skvělé vlně. Už jsem nechtěla dál ztrácet čas.“
Zpátky na kurty naskočila loni v listopadu, kdy jí ve světovém žebříčku patřila až 1020. pozice. Na konci roku pak zakotvila na čísle 817. „Teď chci být hlavně zdravá,“ vyslovila své ambice na letošní sezonu.
Což se jí také splnilo. A až zázračně se vrátila zpět do elitní stovky, na konci tenisového roku jí v singlovém žebříčku patřilo 81. místo a v deblovém 63.
A možná i díky tomu si mohla přečíst nabídku spolupráce od jisté Barbory Krejčíkové.