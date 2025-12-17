Krejčíková bude hrát debl s Američankou, která o ní říká: Je legenda a můj vzor

Markéta Plšková
  8:43
Před dvěma lety sdělily, že ukončují úspěšnou deblovou spolupráci. A zatímco Kateřina Siniaková i s jinými parťačkami dál vyhrává grandslamové tituly, Barboře Krejčíkové se ve čtyřhře tolik nedaří. Pro novou sezonu 2026 se tak rozhodla oslovit americkou tenistku Caty McNallyovou. A ta je ze spojení s Češkou nadšená: „Bára je legenda!“
Americká tenistka Caty McNallyová.

Americká tenistka Caty McNallyová. | foto: Profimedia.cz

Barbora Krejčíková vybírá úder ve čtvrtfinále US Open.
Barbora Krejčíková při podání ve čtvrtfinále US Open.
Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále US Open.
Barbora Krejčíková spěchá za balonkem ve čtvrtfinále US Open.
30 fotografií

„Je pro mě čest s ní hrát,“ vyprávěla McNallyová v rozhovoru pro web WTA. „Vždycky byla jedním z mých velkých vzorů, stejně jako mně se jí nejprve dařilo ve čtyřhře. Já jsem měla v juniorech a na začátku kariéry víc úspěchů v deblu a ona je důkazem, že pak můžete vyhrát i grandslam ve dvouhře.“

Krejčíková opanovala v roce 2021 Roland Garros a loni i Wimbledon, z grandslamových čtyřher má sedm titulů. Nicméně všechny získala se Siniakovou a od konce jejich spolupráce před dvěma lety spoluhráčky střídá.

Loni nastupovala hlavně po boku Němky Laury Siegemundové, letos tvořila pár s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Čan Chao-čching z Tchaj-wanu. V září v Soulu se poprvé od olympijských her v Paříži dala dohromady se Siniakovou a hned získaly titul, ve finále porazily právě McNallyovou s Australankou Mayou Jointovou.

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále US Open.

Možná i proto si Krejčíková 24letou Američanku vyhlédla jako budoucí parťačku. Debl v poslední době upozadila kvůli opakovaným zdravotním potížím, po návratech se koncentrovala hlavně na dvouhru. A nová parťačka by jí v této disciplíně, ke které má vřelý vztah, mohla nakopnout.

S McNallyovou se střetly už před třemi lety ve finále deblu na US Open, kde na jedné straně nastoupilo české duo Krejčíková, Siniaková a na druhé domácí dvojice McNallyová, Taylor Townsendová. A správně tušíte, že od příští sezony by se tato čtveřice mohla na kurtu potkat znovu, jen v trochu pozměněné sestavě.

A i když všechny tři kromě Krejčíkové dosáhly na největší úspěchy právě v deblové soutěži, snaží se soustředit především na dvouhru.

„Nechci být zaškatulkovaná jen jako deblistka,“ říká McNallyová. „Ne, jsem tenistka. Hraju obojí. Ano, v deblu jsem byla dřív úspěšnější, ale pořád můžu hrát dvouhru a chci v ní vyhrávat grandslamy. Bára s tím má obrovské zkušenosti a já se těším, že se od ní budu učit.“

Třeba to, jak se ve velké parádě vracet po zraněních. I mladá Američanka se s nimi totiž dlouhou dobu trápila.

Na začátku roku 2023 si užívala asi nejlepší formu kariéry, v květnu se prodrala do top šedesátky a mířila ještě výš. Jenže začala mít problémy s loktem. Najednou nedokázala propnout ruku, což ji značně omezovalo při podání a smečích.

A do toho si přetrhla stehenní sval. „V tu chvíli se všechno začalo řítit z kopce,“ vzpomíná.

Vyléčením hamstringu potíže nepřestaly, stále více ji sužovaly trable s loktem. „Bylo to frustrující,“ vybavuje si. „Rozhodla jsem se oslovit lékaře, i to byl sám o sobě dlouhý proces. Každý měl jiný přístup, jiný názor. Jeden vám řekne, že šance na návrat s touto léčbou je určité procento, jiný vám řekne úplně jiné číslo. Bylo to hrozné, ale hodně jsem se toho naučila.“

Caty McNallyová s trofejí pro vítězku letošního turnaje WTA 125 v Newportu:

Třeba to, že její tělo nebylo připraveno na zátěž, kterou profesionální tenis vyžadoval. „Myslela jsem si, že jsem silná už dřív, ale teď mám pocit, že jsem objevila úplně novou úroveň síly,“ vypráví.

„Obrovsky důležité je mít co nejsilnější a nejstabilnější ramena. Všechno, co pomůže rameni, se přenáší dál na loket a zápěstí. A všechno začíná od země, naučila jsem se hodně o svých chodidlech, snažím se zlepšit pohyblivost kotníků, kyčlí… Aby síla vycházela z těch velkých partií, třeba z kyčlí, a ruka pak fungovala jen jako bič, bez zbytečného napětí.“

Dlouho se vyhýbala operaci, po nějakou dobu zkoušela své potíže řešit konzervativní léčbou. Poslední zápas hrála na začátku července 2023, pak znovu až v lednu následujícího roku. Ale stihla jen tři turnaje, než se problémy zase vrátily.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková s trofejí pro deblové vítězky...
Taylor Townsendová (vpravo) a Caty McNallyová získávají druhé místo v deblovém...

Finálové páry US Open 2022. Krejčíková (zcela vlevo) a McNallyová (druhá zprava) budou hrát příští rok spolu.

„Tvrdili mi, že operaci nikdy nebudu potřebovat,“ líčí. „A pak mi doktor řekl: ‚Měla bys začít hledat chirurga.‘ Psychicky to bylo strašně těžké, protože jsem měla pocit, že jsem promarnila osm měsíců kariéry v momentě, kdy jsem byla na skvělé vlně. Už jsem nechtěla dál ztrácet čas.“

Zpátky na kurty naskočila loni v listopadu, kdy jí ve světovém žebříčku patřila až 1020. pozice. Na konci roku pak zakotvila na čísle 817. „Teď chci být hlavně zdravá,“ vyslovila své ambice na letošní sezonu.

Což se jí také splnilo. A až zázračně se vrátila zpět do elitní stovky, na konci tenisového roku jí v singlovém žebříčku patřilo 81. místo a v deblovém 63.

A možná i díky tomu si mohla přečíst nabídku spolupráce od jisté Barbory Krejčíkové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Krejčíková bude hrát debl s Američankou, která o ní říká: Je legenda a můj vzor

Americká tenistka Caty McNallyová.

Před dvěma lety sdělily, že ukončují úspěšnou deblovou spolupráci. A zatímco Kateřina Siniaková i s jinými parťačkami dál vyhrává grandslamové tituly, Barboře Krejčíkové se ve čtyřhře tolik nedaří....

17. prosince 2025  8:43

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Moc se ptala, tak norskou biatlonistku vyřadili. Stydím se, zuří Björndalen

Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu na mistrovství světa v...

V sobotu byla klíčovou členkou ženské štafety, když se na třetím úseku probojovala na druhé místo, které nakonec Norkám patřilo i v cíli. V hodnocení Světového poháru je druhou nejlepší norskou...

17. prosince 2025  8:12

New York po 26 letech získal trofej v NBA! V pohárovém finále Knicks udolali Spurs

Karl-Anthony Towns zvedá se spoluhráči nad hlavu NBA Cup.

Naposledy basketbalisté New York Knicks zvedali nad hlavu trofej ještě v minulém století, a to když v roce 1999 vyhráli konferenční finále. Do sbírky k dvěma sezonním titulům v sedmdesátých letech...

17. prosince 2025  8:10

Na finále MS za něco přes tisícovku. FIFA po kritice zavedla levnější lístky

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA po kritice cen vstupenek na mistrovství světa 2026 ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků. FIFA uvedla, že speciální vstupenky pro...

17. prosince 2025  7:05

USK se ve Schiu pokusí navázat na velkou výhru, v Eurolize vyzve bývalou oporu

Basketbalistky USK Praha se radují.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha sehrají ve středu poslední letošní zápas v Eurolize, kde obhajují titul. Na palubovce italského Schia zabojují o důležitou pátou výhru v soutěži, díky níž by si upevnily...

17. prosince 2025

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Barcelona přemohla v Eurolize bývalého kouče Nymburka, má čtvrtý triumf v řadě

Tomáš Satoranský během utkání s Boloňou.

Basketbalisté FC Barcelona vyhráli v Eurolize čtvrtý zápas za sebou, z Paříže si odvezli vítězství 85:69. Rozehrávač Tomáš Satoranský se na triumfu nad týmem bývalého nymburského trenéra Franceska...

16. prosince 2025  23:08,  aktualizováno  23:43

Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Šipkař Gerwyn Price (vlevo) slaví, na MS přemohl Adama Gawlase.

Šipkař Adam Gawlas na mistrovství světa podlehl 0:3 na sety šampionovi z roku 2021 Gerwynu Priceovi z Walesu. V prvním kole turnaje v londýnské Alexandra Palace tak skončili oba čeští reprezentanti,...

16. prosince 2025  23:23

Postup i přes pátou prohru. Nymburk zabojuje v baráži o osmifinále Ligy mistrů

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté prohráli pátý souboj v Lize mistrů v řadě, na palubovce francouzského Élan Chalon padli 84:97. Po závěrečném 6. kole základní skupiny B se ale stejně mohou radovat. Jejich...

16. prosince 2025,  aktualizováno  23:05

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Shiffrinová vyhrála v SP i čtvrtý slalom sezony. V Courchevelu byla suverénní

Američanka Mikaela Shiffrinová během slalomu v Courchevelu.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i čtvrtý slalom sezony Světového poháru, v Courchevelu deklasovala soupeřky rozdílem třídy. Třicetiletá hvězda porazila druhou v pořadí Camille Rastovou...

16. prosince 2025  21:45,  aktualizováno  22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.