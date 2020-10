Životní skok do „hloupé stovky.“ Teď budu klidnější, říká Krejčíková

„Slíbil jsem Báře, že ji dostanu do elitní světové stovky, ale ať je trpělivá a netlačí na pilu. Náš sport je hodně o hlavě. Můj sen byl, že by se stovka mohla do konce roku podařit, a ono se to podařilo,“ vypráví Kartus, někdejší ligový tenista Zetoru Brno a v současnosti kouč ŽLTC.

Krejčíková, která rok začínala na 131. místě žebříčku WTA ve dvouhře, jejich společný pakt korunovala životním představením na grandslamovém Roland Garros. O víkendu se odtud vrátila se 4. kolem v singlu a semifinále v deblu.

V pondělí ráno už u jejího jména na žebříčku svítilo číslo 85.

„Hodně, opravdu hodně věcí jsem si v Paříži splnila,“ vydechla šťastně někdejší světová jednička ve čtyřhře, která se k vylepšení svého singlového postavení upínala několik let.

„A já jsem v sedmém nebi,“ doplnil Kartus vzletně.

Turnaj plný emocí a velkých okamžiků

V první polovině září Krejčíková sledovala US Open jen v televizi a trpěla. „Dívala jsem se, jak holky hrají, a bylo mi strašně líto, že jsem se rozhodla tam neletět,“ přiznala. Na konci léta převážila nad tenisem obava o organizaci a zdravotní rizika, poté se ale zjistilo, že „bublina“ v New Yorku je během US Open vymyšlená takřka bezchybně.

Zatímco světová špička bušila do míčů na betonu v Americe, Krejčíková hrála na antuce v Praze a následně ve Frýdku-Místku a v Přerově.

Načež vyrazila na Roland Garros. Na kurtech nedaleko romantického Bouloňského lesíku, kde si dávají rande milenci, si 24letá čekatelka na úspěch dala „rande“ s tenisovou fortunou.

Mezi těmi, jež dokázala na Roland Garros zdolat, byly například Barbora Strýcová nebo Cvetana Pironkovová. Tu porazila 2. října, což v ní vyvolalo obrovské emoce.

Ten den by totiž měla 52. narozeniny Jana Novotná, tenisová legenda a také trenérka a mentorka Krejčíkové, která před třemi lety podlehla rakovině.

„To díky ní hraju tenis a jsem tady,“ líčila dojatě. „Chtěla bych jí tento zápas věnovat. Protože vím, že by byla šťastná,“ vyprávěla.

Nechtěla si ten pocit připustit, ale byl silnější než vnitřní disciplína mladé tenistky. „Vlastně to bylo hodně těžké. Opravdu. Před zápasem jsem se bavila s jednou kamarádkou, bývalou tenistkou, co znala Janu dobře. A ta mi říkala: O. K., teď je čas, měla bys hrát pro ni. A já na to: Když mě emoce moc pohltí, nepomůže mi to, jen budu nervóznější… Řešila jsem to od včerejška a musím přiznat, že jsem si před zápasem i trochu pobrečela. Nějak to na mě dolehlo,“ přiznala Krejčíková.

Pironkovovou, stejně jako Strýcovou, zdolala ve třech setech. Kromě tenisového umění ukázala kuráž, houževnatost a odhodlání.

Dostala za to mimo jiné i jistotu posunu do elitní světové stovky.

„Celý život jsem si to hrozně přála; to je znamení, že jste něčeho dosáhli. V určitých momentech mě už tížilo, že jsem byla blízko, ale nedokázala jsem udělat poslední krok,“ zamýšlela se.

Poté, co pro ni turnaj ve dvouhře skončil prohrou s Argentinkou Nadiou Podoroskou ve 4. kole, s gustem dodala: „Konečně jsem se do té – jak jen to říct hezky – hloupé stovky dostala, teď budu taková klidnější. Předtím jsem se kvůli ní nervovala, snad to bude lepší.“

Zadání? Přenést čtyřhru do dvouhry

Kartusovo trenérské portfolio je široké, vyloženě známými jmény ale nabité není. S elitní světovou stovkou však zkušenosti měl; kdysi vedl Lenku Němečkovou, která to v roce 1998 dotáhla až do fedcupového týmu a na 72. místo na světě.

V Krejčíkové viděl silný singlový potenciál už v době, kdy ji svět považoval díky úspěchům s Kateřinou Siniakovou především za deblistku.

„Potřeboval jsem, abychom její výborné deblové kvality přenesli do singla,“ řekl.

V březnu, nástupem první koronavirové vlny ve střední Evropě, se s Krejčíkovou vrhli do práce. „Bára přestala cestovat a mohl jsem se jí věnovat na plný úvazek. Věnovali jsme se zejména hře od základní čáry, servisu a chození víc na síť. To všechno jsem na její hře v Paříži viděl.

Možná i naše práce se tam sečetla, během krize jsme opravdu velmi usilovně pracovali,“ připomene Kartus.

I tak si před odletem do Paříže reálně myslel na 2. kolo dvouhry a doufal ve třetí.

„Čtvrté kolo bylo nad plán. Když jsem ale viděl, jak Bára hraje, a sledoval jsem ostatní hráčky, tak jsem zjistil, že může být konkurenceschopná. Může hrát s kýmkoliv. Vidím, že 85. místo nemusí být konečnou stanicí,“ kalkuluje.

Krejčíková doufá, že má trenér pravdu. „Mám extra motivaci ještě víc makat, pracovat na sobě, pořád se zlepšovat. Snažit se prokousávat skrz zápasy a turnaje, hrát pořád líp a líp,“ říká.

Kartus by si přál, aby to bylo pod jeho vedením.

Dnes Krejčíková cestuje na turnaj do Ostravy, ráda by hrála i příští týden v rakouském Linci. Pak se její sezona nachýlí ke konci a přijde čas na domluvu o té příští.

„Musíme si sednout, jestli spolupráci nerozšíříme. Mám práci s juniory a doma malé dítě, ale nám se začalo opravdu dařit,“ uvažuje.