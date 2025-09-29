Krejčíková o zranění v Pekingu: Je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela

„Tyhle momenty nejsou jednoduché... Na asijskou část sezony jsem se moc těšila, ale bohužel jsem ji musela kvůli zranění ukončit dříve, než jsem plánovala,“ uvedla v prohlášení Krejčíková, jež se zranila už ve třetí výměně při špatném došlapu do protipohybu.
Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále
„Včera se ukázalo, že mé zranění je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela, a nevím, jak dlouho bude trvat léčba. Vracím se teď do Evropy za svým lékařským týmem a budu se soustředit na to, abych se uzdravila, krok za krokem,“ dodala aktuálně 34. hráčka světového žebříčku.
Krejčíková zahájila sezonu až v polovině května kvůli dlouhodobému zranění zad. Po čtvrtfinálové účasti na US Open vstoupila do asijské části sezony v Soulu, kde postoupila do čtvrtfinále dvouhry a při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou získala titul ve čtyřhře. Po Pekingu měla startovat v říjnu ve Wu-chanu a Ning-po, ale místo toho odletěla do Evropy.