Krejčíková o zranění v Pekingu: Je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela

  14:39
Tenistka Barbora Krejčíková na sociálních sítích uvedla, že kvůli zranění levého kolena předčasně ukončila asijskou část sezony a odcestovala do Evropy. Loňská wimbledonská šampionka musela v neděli se zraněním skrečovat zápas 3. kola turnaje v Pekingu proti Američance McCartney Kesslerové.

Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu. | foto: AP

„Tyhle momenty nejsou jednoduché... Na asijskou část sezony jsem se moc těšila, ale bohužel jsem ji musela kvůli zranění ukončit dříve, než jsem plánovala,“ uvedla v prohlášení Krejčíková, jež se zranila už ve třetí výměně při špatném došlapu do protipohybu.

Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále

„Včera se ukázalo, že mé zranění je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela, a nevím, jak dlouho bude trvat léčba. Vracím se teď do Evropy za svým lékařským týmem a budu se soustředit na to, abych se uzdravila, krok za krokem,“ dodala aktuálně 34. hráčka světového žebříčku.

Krejčíková zahájila sezonu až v polovině května kvůli dlouhodobému zranění zad. Po čtvrtfinálové účasti na US Open vstoupila do asijské části sezony v Soulu, kde postoupila do čtvrtfinále dvouhry a při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou získala titul ve čtyřhře. Po Pekingu měla startovat v říjnu ve Wu-chanu a Ning-po, ale místo toho odletěla do Evropy.

Výsledky

