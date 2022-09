Vítězné grandslamy Krejčíkové: chybějící pohár a sázka o letadlo

Po návratu z New Yorku, kde olympijské vítězky z Tokia svoji unikátní sbírku završily, se totiž Krejčíková se Siniakovou nemají čím pochlubit. Pohár přímo po finále nedostaly a poštou jim ještě nepřišel.

„Po ceremoniálu jsem se na pohár ptala. Řekli mi, že ho ještě nemají hotový a že mi ho pošlou. Odjížděla jsem zklamaná,“ povzdechla si Krejčíková. „Těšila jsem se, že poletím s pohárem, který však není. Naznačili mi, že na něm potřebují ještě něco gravírovat. Na jiných turnajích se to stihne hned na místě a pohár dostaneme. Snad se po cestě neztratí,“ věří tenistka z Ivančic.

US Open ovládla v páru se Siniakovou jako třetí grandslam letošního roku – nevyhrály pouze Roland Garros, kde kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na covid nestartovaly. Jinak mají na největších akcích skvostnou bilanci, poslední debl prohrály právě před rokem na US Open. Od té doby jen vítězí včetně Turnaje mistryň.

„Nám hodně svědčí, že se tam hraje normálně, tedy formát s výhodou po shodě a s třetím setem. Není to tak o štěstí a o náhodě, jako když se na běžném turnaji hraje na náhlou smrt, tedy že po shodě není výhoda, ale je hned game, a místo třetí sady je super tiebreak. Tím se hodně rozdílů mezi páry maže. Navíc my se dlouho známe a velice dobře se doplňujeme,“ vysvětlila Krejčíková.

S odstupem času zavzpomínala i na historku z Wimbledonu, odkud letěla soukromým strojem jedné letecké společnosti. „Potřebovala jsem se dostat co nejrychleji do Česka a tato společnost mi pomohla. Byla jsem moc ráda,“ ohlédla se Krejčíková, načež přiznala, že ohledně cesty padla nezvyklá sázka. Let měla dostat zdarma, pokud by se vracela jako vítězka čtyřhry. V opačném případě by náklady hradila ona. „Takže jsem měla motivaci navíc,“ usmívala se ve čtvrtek. Ve Wimbledonu společně se Siniakovou trofej skutečně pozvedla.

Nyní se snaží šetřit síly, aby neopakovala stejnou chybu jako loni na sklonku roku, kdy se vyčerpala a z přetížení následně vyplynulo zranění ruky. Zatímco Siniaková už hraje dvouhru na turnaji ve slovinské Portoroži, Krejčíková odcestuje až příští týden do estonského Tallinnu. Podobně jako loni ji se Siniakovou čeká Turnaj mistryň a nevyloučila ani účast na závěrečném turnaji Billie Jean King Cupu.

Zároveň se zabývá tím, jak výborné výsledky ze čtyřhry vrátit znovu do singlu. „Musím být trpělivá. Jsem na správné cestě, čtyřhra mi do dvouhry hodně pomůže. Myslím si, že závěr sezony bude dobrý,“ zadoufala.