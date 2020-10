Další konfrontace s hvězdou. Odměna i cesta ke zlepšení, těší se Krejčíková

Ještě před jedenácti dny usilovala Krejčíková na Roland Garros o postup do finále čtyřhry, nyní už válí ve vlasti na výtečně obsazeném turnaji v Ostravě: „Jsem ráda, že se mi takto daří, že jsem přesun zvládla dobře a těším se na další zápasy.“

Přípravu na turnaj přitom neměla vůbec jednoduchou, musela se vypořádat s cestováním i omezeném tréninku kvůli vládním opatřením.

„Z Paříže jsem se do Česka vrátila v sobotu a za týden už jsem hrála v Ostravě zápas v kvalifikaci. Bylo to náročné i vzhledem k tomu, co se teď děje u nás v republice. Od minulého pondělí se všechno zavřelo, takže jsem trochu trénovala na tvrdém povrchu jen v neděli. Pak jsem hrála až tady ve čtvrtek,“ vyjmenovává úskalí.

Se situací se však popasovala výtečně. V Paříži si totiž do kufrů uschovala herní pohodu, kterou pak v Ostravě opět v plné parádě vybalila.

Krejčíková před dvěma týdny na antukovém grandslamu zaznamenala nejlepší výsledek v singlové kariéře. Vybojovala si místenku mezi nejlepší šestnáctkou, na žebříčku poskočila do první stovky a euforii přetavuje v další a další vítězství.

„Když je člověk na vlně a hraje dobře, tak se mu daří i v zápasech, údery má přesnější a jistější,“ libuje si 26letá Češka.

Ostravská hala s tvrdým povrchem jí sedla, Krejčíková se z kvalifikace se prodrala do osmifinále, ve třech zápasech neztratila ani set. V pondělí večer si v prvním kole hlavní soutěže poradila s krajankou Terezou Martincovou 7:5 a 6:1.

„Byl to těžký zápas, hodně jsme se tahaly,“ popsala čerstvě 85. tenistka světa. „Myslím, že bylo dobře, že jsem pořád vedla. I když jsem měla momenty, kdy jsem pár gamů prohrála a úplně se mi nedařilo, tak jsem pořád věřila, že to můžu uhrát.“

Krejčíková zvládla důležitou koncovku první sady, za stavu 6:5 a 30:40 čelila brejkbolu, třemi body v řadě však nakonec zisk úvodního dějství stvrdila. „To byl zlomový moment, pak jsem i druhý set začala dobře, hned jsem odskočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála.“

Bonusem za skvělé výkony jí bude středeční osmifinále, v němž narazí na tenisovou ikonu Azarenkovou.

„Bude to určitě těžký zápas, je to jedna z nejlepších hráček, která tady teď je,“ připomíná Krejčíková nedávné tažení Bělorusky až do finále US Open. „Pro mě to bude další dobrý zápas s top hráčkou, se kterou nemám šanci si zahrát každý týden.“

Po setkání se Simonou Halepovou, které v polovině srpna podlehla na turnaji v Praze 1:2, tak Krejčíkovou čeká další slovutná protivnice.

„Mám obrovskou radost, že můžu hrát s takovými hráčkami. Jedině tak se můžu zlepšovat, jinak by to nešlo, člověk se zlepšuje, když hraje s těmi nejlepšími,“ uvědomuje si Češka. „Určitě je to nějaké odměna za ty moje výkony, doufám, že se mi bude dařit i dál.“