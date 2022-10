Všechny šance soupeřky jsem zničila, těšilo Krejčíkovou jasné vítězství

„Výsledek vypadá snadný, ale utkání takové nebylo,“ upozornila Krejčíková. „Tahaly jsme se. I Shelby zahrála plno dobrých balonů, měla plno šancí. Jsem ráda, že se mi všechny její šance povedlo zničit a že jsem zahrála dobrý zápas.“

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio.

Přesto se v prvním setu zdálo, že má při podání potíže s nadhozem, který několikrát opakovala. To však odmítla.

„Neřekla bych, že bych s ním měla úplně problém, ale přece jenom hala je nestandardní a chvíli trvá, než si člověk zvykne,“ podotkla. „Servis mi dnes fungoval, těch oprav nadhozů nebylo tak moc.“

Potíže neměla ani s tím, že s Rogersovou hrála poprvé v kariéře. „Jak jezdíme všude možně na turnaje, tak ji znám. Vím, jak hraje. A co jsem si myslela, že hrát bude, hrála. Nic mě nepřekvapilo.“

A nezaskočilo ji ani cinkání talířů, které se z občerstvovacích zón neslo až do arény.

„Jen jsem z toho měla hlad,“ usmála se. „S tím ale člověk nic neudělá, musí se soustředit na to, aby hrál. Naopak fanoušci udělali suprovou atmosféru, fandili mi po těch dobrých míčích a když jsem měla výhodu, brejkbol, všichni tleskali a hnali mě dopředu. Spíše jsem se snažila vnímat tuto stránku, než talíře.“

Potěšilo ji, že tribuny byly zaplněné více, než předpokládala vzhledem k časné hodině duelu. „Bylo fajn, když mě povzbuzovali v momentech, kdy se to lámalo.“

Ve čtvrtečním druhém kole se Barbora Krejčíková utká s olympijskou vítězkou, Švýcarkou Belindou Bencic, kterou minulý týden v Tallinu vyřadila v semifinále.

„Moc se těším,“ řekla. „Ale nevěděla jsem, s kým hraju, protože na pavouka se nedívám. Takže děkuji, že jste mi to řekli. Bude to těžký zápas. Belinda hraje dobře. Už v Tallinu to bylo o pár míčích. Bude to hezká podívaná.“