O Janě se mi často zdá. Krejčíková o Novotné i finále: Byla jsem v tranzu

Na úvod setkání s novináři, na které dorazila zhruba dvě hodiny po finálovém vítězství nad Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6 a 6:4, dostala otázku, jak jí zní, že je novou wimbledonskou šampionkou.

„Bláznivě,“ odpověděla 28letá Češka. „Jsem velmi šťastná, že jsem vyhrála a mohla zvednout trofej. Je to skvělý pocit.“

Když jste v listině zdejších vítězek viděla své jméno vedle Jany Novotné, tak jste se neubránila slzám. Co se vám honilo hlavou?

Že mi Jana moc chybí. Myslím, že by byla velmi pyšná. Byla by nadšená, že jsme na stejném místě, protože Wimbledon pro ni byl speciální.

Představujete si někdy, že s ní mluvíte?

Často se mi o ní zdá. Je to velmi osobní, takže nebudu prozrazovat detaily, ale ve snech se s ní bavím.

Co byste jí teď řekla?

Ráda bych tuhle otázku otočila. Byla bych zvědavá, co by řekla ona mně. A myslím, že by mi řekla, že je na mě hrdá a že je moc šťastná.

Wimbledon chairwoman Debbie Jevans points Barbora Krejcikova to the name of her late mentor Jana Novotna on the Wimbledon wall of champions.

Barbora Krejcikova breaks down in tears.



Barbora Krejcikova breaks down in tears.



Beautiful 🤍 https://t.co/1ZrdoeLZXk oblíbit odpovědět

Kdy jste začala snít o vítězství ve Wimbledonu?

Těžko říct. Vyhrát jakýkoliv grandslam je krásné, obzvlášť tady ve Wimbledonu. Ale když jsem byla malá, tak tenhle turnaj nebyl mým cílem. Asi před třemi měsíci jsem listovala sešitem, který jsem měla ve dvanácti letech, a tehdy jsem si do něj napsala, že chci v budoucnu vyhrát Roland Garros. To byl můj velký sen.

Vidíte, teď jste získala tituly v Paříži i Londýně.

A když jsem potkala Janu, která mi říkala, jak emotivní pro ni bylo, když tady zvítězila, tak jsem začala vidět Wimbledon jako největší turnaj na světě.

Když jste po výpadku v prvním kole letošního Roland Garros říkala, že chcete tenisem zase rozdávat radost, napadlo by vás, že se vám za měsíc a půl povede takovýhle úspěch?

Určitě ne. Vůbec jsem to nečekala.

Myslíte si, že vás druhý grandslamový titul nějak změní?

Ne. Je skvělé, že jsem dvojnásobná grandslamová šampionka, ale pořád jsem stejným člověkem. Stále mám tenis hodně ráda a chci bojovat na dalších turnajích.

Ve finále máte vysokou úspěšnost, co ve vás probouzejí?

Obrovskou touhu a chuť hrát velký zápas, na velkém kurtu, před mnoha fanoušky. Mám to ráda, vždycky si to hrozně užívám. Dneska byla úžasná atmosféra a jsem ráda, že jsem zvítězila.

Co jste prožívala, když jste po mečbolu zvedla ruce nad hlavu?

Ani jsem nevěřila, že míč od ní letí do autu a že je konec. Nevěřila jsem, že jsem fakt vyhrála.

Barbora Krejčíková zvedá ruce po vítězném fiftýnu ve finále Wimbledonu.

Za stavu 5:4 jste proměnila až třetí mečbol, soupeřka předtím měla dva brejkboly. Byla jste nervózní?

Čekala jsem, že bude složité utkání doservírovat, ale věřila jsem že to dokážu. Game jsem začala dobře, ale Jasmine vracela každý míč. Říkala jsem si, že musím dát první servis a snažit se být odvážná. A že kdyby to nevyšlo, tak je stav 5:5 a nic nekončí.

Užívala jste si finále více než tři roky starý boj o titul na Roland Garros?

Ano. Zápas mě bavil, i když byl od prvního míče strašně náročný. Ale lidi nám fandili a od půlky třetího setu jsem už nic moc nevnímala. Jen jsem hrála míč po míči a snažila jsem se, aby body naskakovaly mně. Byla jsem v tranzu.

Máte teď dva grandslamy v singlu, sedm v deblu a tři v mixu. Už jste si splnila všechny sny, nebo vám ještě nějaké zbývají?

Teď mám obrovskou radost, že si můžu užít, že jsem vyhrála Wimbledon. Musím to vstřebat, chci si to užít a oslavit. A až pak budu přemýšlet, co se bude dít dál.

Na kurtu jste říkala, že jde o nejlepší den ve vašem životě. Hrajete teď také nejlepší tenis?

Myslím, že ano. Myslím, že jsem ho předvedla. Ve finále jsem si musela sáhnout hodně hluboko, i mentálně. A jsem na sebe pyšná, že jsem vyhrála.