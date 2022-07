Krejčíkovou šokovala díra v kurtu. A mé pauzy mezi sety? Ať si lidi bučí!

Někdy stačí málo. Až do stavu 6:2, 4:4 se zdálo, že Krejčíková vcelku jistě kráčí vstříc čtvrtému kolu. Raketou švihala ladně a plynule, jako by to nebylo vůbec nic namáhavého.

Jenže následující dva gamy si přivlastnila rázná australská reprezentantka narozená v Záhřebu.

„Špatně se sešlo víc věcí,“ vysvětlovala Krejčíková. „Udělala jsem moc chyb, dala jí víc jednodušších míčů zadarmo. A pak mě brejkla.“

V závěru už sokyně působila svěžeji, měla víc síly: „Je dobrá hráčka, loni tu byla ve čtvrtfinále. Postupně se zlepšovala.“

Po Golubicové jste v rané fázi turnaje chytila další čtvrtfinalistku z loňska, los vás moc nešetřil, že?

Byl těžký. Jednu jsem porazila, proti druhé jsem k tomu měla blízko. Takže účast na turnaji hodnotím velice pozitivně. Můj tenis jde nahoru zápas od zápasu. A že přijde nějaká prohra, se prostě stane.

Co se vám v úvodu nezdálo na povrchu dvorce za základní čárou?

Je v něm díra, nevím od čeho. Fakt velká. Netuším, co tam kdo dělal, ale když jsem se rozehrávala a šla servírovat, tak jsem se lekla. Jsem ráda, že se mi nic nestalo.

Uprostřed gamu jste vyměňovala raketu. Po druhé sadě jste se šla převléct na toaletu. Ve třetí jste si nechala ošetřovat nohu. Jaký měly zmíněné události vliv na váš výkon?

Nepraskl mi výplet, jak se mohlo zdát, ale přišlo mi, že mi míče strašně ulétávají, tak jsem si šla pro raketu s tvrdším výpletem. Pak jsem se nešla převléct, musela jsem na záchod. (smích)

A chodidlo?

Řekla jsem rozhodčímu, aby mi ho někdo přišel přelepit. Mám obě nohy docela dost otlačené a sedřené, jak musím hrát ještě ve starých botách. Ty nové od Fily ještě nedorazily ve správné velikosti.

Zmizení hráček z kurtu mezi sety někdy provokují obecenstvo i soupeřky. Jak tento jev vnímáte vy?

Začnu u sebe. Když potřebuju jít na záchod nebo se převléct, snažím se, abych vše zvládla co nejrychleji. A abych se vešla do nově daných časových úseků. Jestliže odchází soupeřka, nevadí mi to. Když potřebuje, ať si jde.

Musela jste z dvanáctky dokráčet až do šaten?

Ne, skočila jsem na vedlejší dvojku. Je normální chodit na veřejné WC, to se děje na všech turnajích.

Wimbledon 2022 příloha iDNES.cz

Někdo bere dlouhé přestávky jako taktický tah na rozdýchání při nepříznivém skóre, případně k vyvedení rivalky z tempa. Co vy na to?

Každý může mít jiný názor. Ale ať si třeba někdo zkusí, že převlékání není úplně nejjednodušší, když je člověk zpocený… Každý máme své svědomí a víme, jestli si pauzy vybíráme schválně, nebo ne.

Jaké reakce jste zaznamenala vy?

Není mi příjemné, když si někdo myslí, že odcházím záměrně. Mám svědomí čisté. Rozhodně se nesnažím někoho rozhodit. Nepotřebuju takové tahy. Některé hráčky to zkoušejí a třeba si i vyžádají ošetření, ačkoliv ho nepotřebují. Tyhle manévry nejsou zakázané, využívají se. Myslím, že dobré tenistky neovlivní. Nevšímají si jich a vůbec je neřeší. A jak na to nahlížejí fanoušci? Ať si to jdou sami zkusit. (usmívá se)

Nevrlá reakce publika při vašem utkání s domácí Parryovou na nedávném Roland Garros musela být nemilá, ne?

Byla. Ale jak říkám, kdo v té situaci nikdy nebyl, nepochopí. Nemám se za co stydět. Prostě se jdu převléct a když to stihnu do předepsaného času, tak co jako? Ať si lidi bučí. Co mám dělat?

Co je hlavním účelem výměny úboru? Pohodlí? Zdraví?

Jde o zdraví. Když jsem ve zpoceném oblečení a je zima, tak potom hned nastydnu. Začne mě bolet v krku a není mi dobře. Radši se jdu převléct, dělám všechno pro to, abych zůstala zdravá.

Až na drobnosti jste po zranění lokte fit. Povzbudily vás tři velmi slušné mače ve Wimbledonu?

Určitě. Cítím se mnohem lépe než v Paříži. Navíc ještě pokračuju ve čtyřhře, na ni se těším. A vyhlížím další turnaje, třeba ten v Praze. Jsem ráda, že můžu zase hrát. Chyběly mi každodenní zápasy. Návrat se pořád odkládal. Chci se zase učit a zlepšovat. Aspoň tedy věřím, že se nebudu zhoršovat.