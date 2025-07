„Je pro mě pocta, že tu znovu můžu být,“ líčila česká tenistka. „Užila jsem si už cestu ze šatny po schodech, pak jsme prošli branou na ten krásný kurt... Bylo to nádherné, cítila jsem velkou radost. Užila jsem si to víc než loni při finále.“

Coby úřadující šampionka podle tradice otevřela úterní program na hlavním dvorci All England Clubu. Při příchodu ji vítaly tisíce fanoušků, včetně vážených hostů – do hlediště zavítali například herci Russell Crowe a Cate Blanchettová.

Diváci si před obličeji čile mávali vějíři, jak se pokoušeli zapudit otravné dusno, a pak sledovali drama se šťastným koncem pro Krejčíkovou, jež v prvním kole přetlačila odvážnou Filipínku Alexandru Ealaovou 3:6, 6:2 a 6:1.

Když se na centrkurt dostala loni, trávník byl už u základní čáry notně vyšlapaný, neboť šlo o závěrečné boje turnaje. V úterý si mohla zelený pažit užít v plné kráse.

Ale zpočátku příliš prostoru na kochání neměla.

Ve třetím gamu se sice po přesném lobu, který publikum odměnilo potleskem, radovala z brejku a vedení 2:1, jenže vzápětí dvojchybou darovala soupeřce vyrovnání.

Barbora Krejčíková během 1. kola Wimbledonu

A tento moment také předznamenal, že obhájkyni potrvá, než se bude moct o podání opřít. Dvojchyb udělala v prvním setu hned pět, po druhém servisu získala pouze čtyři body ze dvanácti.

Naopak snaživá Filipínka, jež si téměř po každé výměně ještě zkoušela údery nanečisto, svou levačkou přesně trefovala lajny. K prudkým míčům se včas stíhala skrčit do kolen a po padesáti minutách brala sadu poměrem 6:3.

Krejčíková ji po zápase vyzdvihla: „Říkala jsem si: Co to sakra hraje!? Do všeho mlátila, mířila přesně... Neměla co ztratit, a když člověk nemá na zádech stres, tak se mu hraje líp, protože může jen překvapit.“

Dvacetiletá Ealaová se ve světovém žebříčku nachází na 56. příčce, a přestože do Wimbledonu přijela povzbuzena finálovou účastí v Eastbourne, cenného vítězství se možná trochu zalekla a nastavenou laťku neudržela.

Alexandra Ealaová v prvním kole Wimbledonu. Česká tenistka Barbora Krejčíková v prvním kole Wimbledonu.

Hlavně proto, že do druhého dějství nastoupila úplně jiná Barbora Krejčíková. Ta, jež loni ve Wimbledonu otočila semifinálovou partii s Jelenou Rybakinovou a vydřela i finále s Jasmine Paoliniovou.

Přestala chybovat a začala sázet víc vítězných úderů než nevynucených chyb. Náhle zakřiknutou sokyni dohnala až do stavu 5:0, a i když poté dva gamy ztratila, bitvu poslala do rozhodujícího třetího setu.

V něm se od úvodu hecovala, a když utekla na 3:0, nebylo co řešit. Vedení si v pohodě hájila, až ho nakonec přetavila v jasný triumf 6:1.

Rozpaky z úvodu utkání zahladila velmi zdařilým výkonem – v první sadě udělala 19 nevynucených chyb, ve druhé devět a ve třetí deset.

Barbora Krejčíková se zdraví s Alexandrou Ealaovou po vzájemném duelu v prvním kole Wimbledonu.

A poté, co bekhendem do volné části kurtu proměnila hned první mečbol, se wimbledonským centrkurtem opět po roce rozlehl její vítězný pokřik.

„Ještě před šesti měsíci mě hodně bolela záda a nevěděla jsem, jak bude moje kariéra pokračovat. Teď jsem ráda, že můžu opět hrát na takhle skvělém kurtu,“ připomněla vleklé trable, kvůli kterým je Wimbledon její teprve pátou letošní akcí.

Kdyby tedy s Ealaovou prohrála, úplně šokující by to nebylo. Navíc se z generálky v Eastbourne odhlásila kvůli potížím s pravým stehnem.

„Ale teď mě naštěstí nic nelimitovalo, za což jsem moc ráda. Podařilo se mi to zaléčit a doufám, že už se to nevrátí.“

Barbora Krejčíková se raduje z vítězství v prvním kole Wimbledonu.

Česká bojovnice tak ukázala, že se s ní musí počítat i za složitých okolností. Obzvlášť na grandslamu, který loni opanovala.

„Už jen to, že jsem vyhrála první kolo, je úspěch,“ nedává si pro letošek velké cíle. „Samozřejmě se budu snažit pokračovat dál, ale mám radost hlavně z toho, že se má hra zlepšuje.“

Příště narazí na Američanku Caroline Dolehideovou, 67. hráčku pořadí. A pokud by se dostala do druhého týdne, klidně se znovu může rozjet tak, že ji nikdo nedokáže zastavit.

„Loňské vítězství mi letos rozhodně pomáhá. Cítím se tu dobře, jako bych byla mentálně silnější.“