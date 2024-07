Krejčíková v semifinále: překvapení i únava. Vynechat debl není můj styl, říká

„Není to můj styl,“ pokračovala ve vysvětlování. „Tím, že jsem se do deblu zapsala, tak jsem na kurtu odevzdala všechno, co jsem v sobě měla. Jen to bohužel nestačilo,“ připomněla, že s Laurou Siegemundovou podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové po bezmála třech hodinách 4:6, 7:6 (7:5) a 4:6.

„Ale den mi to nezkazí. Jsem v semifinále Wimbledonu, což je úžasný, nádherný úspěch,“ cenila si Krejčíková předchozí výhry nad světovou čtrnáctkou Jelenou Ostapenkovou, kterou v singlovém čtvrtfinále udolala 6:4 a 7:6.

Jak jste strávila pauzu mezi singlem a čtyřhrou?

Měla jsem jen hoďku dvacet, pak jsem hnedka spěchala na debla. Snažila jsem se postarat o tělo a najíst se, abych mohla hrát dál.

Jak se teď cítíte fyzicky?

Unavená, mám za sebou náročný den. A jak se budu cítit ráno, to nevím. Plánuju se dobře najíst a vyspat, budu odpočívat. A ve čtvrtek před zápasem se normálně rozehraju a půjdu na to. Budu zase bojovat, na kurtu nechám znovu vše. A samozřejmě se těším, že budu hrát semifinále na centrkurtu.

Kdo postoupí do ženského finále Wimbledonu? Barbora Krejčíková 67 %(40 hlasů) Jelena Rybakinová 33 %(20 hlasů)

Opticky i statisticky vám proti Ostapenkové fungoval servis.

Když to říkáte, tak jsem asi podávala dobře. (usmívá se) Musím přiznat, že si z toho zápasu moc věcí nepamatuju. Dostala jsem se do takové zóny, že jsem pořád bojovala a ani moc nevnímala skóre. Prostě jsem na kurtu nechala vše a jsem ráda, že jsem vyhrála.

Snažila jste se lotyšské ranařce rozbít rytmus?

Od Jeleny lítají míče hodně rychle, takže nebyl úplně čas přemýšlet nad tím, co kam hrát. Hrála jsem balon po balonu, běhala jsem a řekla si, že jí nedám nic zadarmo.

Kdo vás podporoval ve vaší lóži?

Byl tam pan Kodeš, zástupci značky Fila, moje zdejší anglická rodina, u které bydlím, a kluci z týmu. Ale nechci na někoho zapomenout.

Kam postup do wimbledonského semifinále řadíte?

Vysoko, ale úspěchy mezi sebou nějak neporovnávám. Je úžasné, že jsem v semifinále, zároveň mám hned ve čtvrtek další zápas a chci udělat maximum pro to, abych se v turnaji posunula ještě dál.

Překvapila jste tímto výsledkem sama sebe?

Určitě ano. Neměla jsem úplně dobrou sezonu, od Austrálie jsem byla zraněná a nemocná, pořad jsem se vracela, pak jsem zase onemocněla... Prošla jsem si těžkými momenty, před Wimbledonem jsem vyhrála jen dva zápasy. Takže jsem nečekala, že dojdu tak daleko. A o to víc jsem na sebe hrdá.

Co čekáte od vaší semifinálové soupeřky, světové čtyřky Rybakinové?

Už jsme proti sobě párkrát hrály. Je skvělá hráčka, Wimbledon už vyhrála, takže zná centrkurt a ví, jak se na trávě hraje. Je velmi nebezpečná, má hodně zbraní.

Vzájemnou bilanci s ní vedete 2:0. Co se vám proti ní dařilo?

Ty zápasy si moc nepamatuju, budu se na ně muset podívat. Naposledy jsme spolu hrály v Ostravě (v roce 2022, Krejčíková vyhrála 3:6, 7:6 a 6:4), kde to byl těsný zápas, hodně nahoru dolů. Co si pamatuju, tak většinu času jsem dotahovala a pak to nějak otočila. Takže čekám další náročnou bitvu.