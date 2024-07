Čtvrtfinále už i na trávě. Jak Krejčíková „obětovala“ antuku, která ji proslavila

Zatímco před třemi roky zazářila na oranžových kurtech, na nichž uplatňovala kraťasy a chytře umístěné údery, které vypilovala v deblu, po průniku mezi absolutní špičku se adaptovala na jiný režim.

Antuková sezona totiž vždy trvá jen zhruba od dubna do poloviny června, jinak jsou v kurzu rychlejší podklady – beton a tráva.

Když Krejčíková loni v Paříži vypadla v prvním kole, přičemž stejný výsledek tam zaznamenala o rok dříve i letos, popisovala: „Když jsem tady vyhrála, tak jsem to prostě čochtala a házela a běhala jsem. Od té doby jsem se posunula, hraju rychleji a vše jsem zlepšila, ale funguje to spíš na betonu a na antuce mi to tolik nepíše.“