Krejčíková o zranění: Nemohla jsem vstát z postele. Bála jsem se, že bolest nezmizí

Barbora Krejčíková se raduje z postupu do třetího kola Wimbledonu. | foto: AP

O potížích se otevřeně rozpovídala po čtvrtečním vítězství ve druhém kole travnatého grandslamu nad Američankou Caroline Dolehideovou 6:4, 3:6 a 6:2, které jí udělalo velkou radost.

„Utkání bylo strašně složité v tom, že se chvíli hrálo a pak zase ne. Měly jsme hodně chyb, pak zase hodně vítězných míčů… Bylo to jako na horské dráze, těžko se mi hledal nějaký rytmus. Spíš jsem ho ani nenašla, takže jsem strašně moc ráda, že jsem prošla dál.“

Cítíte se díky šňůře devíti vítězství za sebou ve Wimbledonu sebejistá?

Je super, že se mi tady loni povedlo vyhrát, ale jestli si díky tomu připadám nepřemožitelná? To úplně neřeším. Jsme na trávě a na ní se může stát cokoliv.

Hrajete tady i čtyřhru, takže už se cítíte fyzicky připravená na dvě soutěže?

Do debla jsem se zapsala s velkým předstihem a hlavně kvůli tomu, abych hrála zápasy. Nevěděla jsem, jak se mi po návratu bude dařit, a jsem zápasový typ. Potřebuju se vyhrát v situacích, které se těžko modelují v tréninku. A je fajn si ve volném dnu zaservírovat a zareturnovat.

Ve třetím kole dvouhry vás čeká světová desítka Emma Navarrová. Máte ji nakoukanou?

Teď jsem ji vůbec nesledovala. Jednou jsem s ní trénovala, takže trochu vím, co mohu očekávat, ale bylo to na betonu, takže na trávě to asi bude jiné. Určitě se podíváme na její dva zápasy z předchozích kol a zkusíme něco vymyslet.

Kdyby vám někdo třeba v dubnu řekl, že tady budete usilovat o osmifinále, byla byste spokojená?

Určitě. Když jsem nehrála – ano, například v dubnu –, tak jsem nevěděla, jestli ve Wimbledonu vůbec budu. Nevěděla jsem, co se bude dít, jestli budu hrát, nebo ne. Jsem moc ráda, že jsem ve třetím kole a že si v sobotu zahraju další zápas. A uvidíme se, jak to dopadne.

Jak pro vás bylo období bez tenisu složité mentálně?

Bála jsem se, že bolest nezmizí. Měla jsem problém se ráno zvednout z postele, nemohla jsem si sednout a musela jsem se otáčet přes bok. Předklonila jsem se a nemohla se zpátky narovnat, v bederní páteři jsem měla strašné bolesti. Nevěděla jsem, co se s tím bude dát dělat a jestli se to spraví. A nečekala jsem, že pauza bude trvat tak dlouho.

Změnila pauza váš pohled na kariéru?

Myslím, že mi pro sportovní život hodně pomohla.

Jak se vám podařilo potíže vyléčit?

Díky hodně, hodně, hodně hodinám na lehátku s fyziem, cvičení a všelijakým aktivacím. Ochabla mi jedna strana těla, takže jsem ji musela docvičit. Nosila jsem i takové zpevnění kolem zad, bylo to fakt strašně náročné.

A návrat na kurt byl jaký?

První dva tři týdny jsem hrála jen s dětskými míčky a dvakrát týdně. Víc to nešlo, protože jsem byla pořád v bolestech. Doktoři říkali, že vyšetření vypadají lépe, ale já měla bolesti, takže to dobré nebylo. Až tak čtyři týdny před Štrasburkem, kde jsem hrála první turnaj, to přestalo. A první pořádný tréninkový blok jsem měla až po Queen’su.

Po návratu vás koučuje Jiří Novák. Jste s ním spokojená?

Ano, klape nám to dobře, i když na hodnocení je ještě brzy. Po Queen’su mi pomohlo, že jsme spolu měli více času na trénink, dokonce jsme zařadili i nějaké dvojfáze. Bylo super, že to moje tělo vydrželo, a musím zaklepat, že drží pořád.