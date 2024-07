Krejčíková opět vítězí, i proti neoblíbené Rusce: Konečně jsem ji porazila

Na jaře kvůli zranění a nemocem dva měsíce pauzírovala, na okruhu poté zaznamenala sérii čtyř porážek v řadě. Až na zelených kurtech zase pookřála: ve zmíněném Birminghamu postoupila do čtvrtfinále.

„Bylo důležité, že jsem tam vyhrála první zápas a pak přidala další.“

V Londýně jí los poslal proti kvalitní sokyni: Kuděrmětovová v žebříčku figuruje jen o šest míst níže než Krejčíková a v posledních třech případech ji porazila – naposledy letos v únoru.

A Ruska začala lépe i ve Wimbledonu, kde měly rivalky původně nastoupit už v úterý, ale kvůli dešti se dostaly na kurt až o den později.

„Odklad jsem ani moc nevnímala,“ přiblížila Češka na tiskové konferenci. „V úterý jsme dělali normální přípravu, když mi napsali, že je zápas zrušený. Trénink jsme protáhli a odehráli hodinu, což bylo fajn.“

A ve středu musely tenistky reagovat na dvouhodinové zpoždění začátku, opět kvůli kapkám. Když už se konečně dostaly do akce, Krejčíková úvod nezachytila.

Kuděrmětovová v první sadě vedla 2:0 a 4:2, pak disponovala čtyřmi setboly. Ani jeden však nevyužila, Češka si proti nim pomohla servisem.

A následný tiebreak získala pro sebe.

Jenže ve slibně rozjetém druhém dějství zkrácenou hru vůbec nezvládla, o postup tak musela bojovat ve třetí sadě. Její koncovku ustála s vypětím všech sil: utkání dopodávala na druhý pokus, přestože za stavu 6:5 ztrácela 0:30.

Ruska Veronika Kuděrmětovová returnuje v zápase prvního kola Wimbledonu.

„Řekla jsem si, že do toho půjdu agresivně a odvážně a že když game neuhraju, tak je skóre 6:6 a bojuje se dál,“ prozradila. „Pak mi pomohlo, že jsem dala první servis a ona ho nevrátila.“

A o chvíli později Krejčíková využila druhý mečbol, proměnila ho po více než třech hodinách. Za těsné vítězství se odměnila hlasitým pokřikem.

„Emoce byly obrovské,“ přiznala. „Měla jsem velkou radost, že jsem zápas dokázala ubojovat, protože si myslím, že jsme obě hrály na velice slušné úrovni.“

Kromě toho ji těšilo, že Kuděrmětovové vrátila předchozí tři porážky. „Pro první kolo to byl těžký los, ale na kurt jsem šla bojovně. Říkala jsem si, že když jsem s ní minulé zápasy prohrála, tak nemám co ztratit. Jsem ráda, že jsem ji konečně porazila.“

Wimbledon příloha iDNES.cz

Ruské tenistce shodou okolností připravila vyřazení na stejném dvorci, na kterém ve Wimbledonu vypadla i loni. Kuděrmětovová na kurtu číslo 15 před rokem nestačila ve druhém kole na Markétu Vondroušovou, která jak známo nakonec celý turnaj ovládla.

„Je to určitě velká inspirace,“ usmívala se Krejčíková.

Vzhledem ke zpoždění programu nebude mít nyní den volna, který je na grandslamech obvyklý. Druhé kolo proti Američance Katie Volynetsové, která v pořadí zaujímá 69. pozici, ji čeká hned ve čtvrtek.

„Těším se, že si zahraju další zápas. Je úžasné tady být a užívat si zdejší atmosféru. A hlavně musím zaťukat, že jsem zdravá. To je základ, abych se mohla týden co týden připravovat a snažit o výsledky. Ne že chvilku hraju, pak ne, pak se zase vracím... Je to hodně náročné období, doteď jsem ho nikdy nezažila.“