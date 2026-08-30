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Vybitá baterie. Krejčíková se trápí a mrzí ji: Nejsem v dobrém rozpoložení

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  22:49

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Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole US Open. | foto: AP

V červenci ovládla turnaj v Aténách a na domácím podniku v Praze se dostala do semifinále. Ale od té doby neuhrála Barbora Krejčíková ani set. Po prvním zápase se poroučela z Toronta, Cincinnati a nyní také z US Open. V úvodním kole závěrečného grandslamu sezony podlehla česká tenistka Kamille Rachimovové z Uzbekistánu 6:7 a 2:6.

„Celá ta americká šňůra se mi nevedla. Nejsem prostě v nejlepším rozpoložení,“ povzdechla si Krejčíková v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. „Hodně jsme to interně řešili a je to kombinace více aspektů. Ten největší asi je, že baterie je vybitá.“

V nedělním utkání doplatila na 41 nevynucených chyb, přestože soupeřku ve statistice vítězných míčů přestřílela 22:8. V prvním setu se Češka ještě držela a prohrála ho až v tiebreaku, v tom druhém však zvládla uhrát pouze dva gamy.

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Pokračuje tak v nepřesvědčivých výkonech, které zapsala už na dřívějších zaoceánských zastávkách.

„Drží se mě to celou americkou šňůru. Přestože jsme se připravovali, trénovali a makali na tom, aby se to zlepšilo, tak se to ani v jednom zápase nepodařilo,“ posteskla si česká hráčka.

Duel s 88. tenistkou světa Rachimovovou ztratila po necelých dvou hodinách. V závěru utkání ji nenakopl ani fakt, že soupeřce odvrátila hned šest mečbolů. „Bojovala jsem. To je pozitivum, které si ze zápasu mohu odnést. Že i když tam ta energie není, tak jsem dokázala bojovat a snažila se to nějak zlomit,“ líčila Krejčíková.

Také loni v New Yorku předvedla bitvu, ve vypjatém duelu s Američankou Taylor Townsendovou čelila dokonce osmi mečbolům. Všechny ale úspěšně smazala a osmifinálový zápas otočila ve svůj prospěch. „To jsem ale byla v trochu lepším tenisovém a mentálním rozpoložení,“ podotkla.

Barbora Krejčíková se natahuje po míči v prvním kole US Open.

Hledat pozitiva bylo pro třicetiletou Češku po porážce 6:7, 2:6 těžké. Přesto ale na pozápasové tiskové konferenci nějaká našla. „Třeba to, že už to skončilo a že mám teď docela dost času před turnaji v Asii,“ pousmála se.

„A také musím říct, že po zdravotní stránce jsem na tom dobře, žádné velké zranění nemám. Byli jsme schopní trénovat a ani v těch zápasech se mi nic nestalo. To je další pozitivum, za které jsem ráda, i když se to teď hledá těžce.“

Čtyřhru si na US Open nezahraje, po brzkém výpadku v singlu využije volný čas k odpočinku. Jakožto zkušená hráčka by mohla doplnit český tým na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu, který se uskuteční v čínském Šen-čenu na konci září.

Krejčíková sice v prvotní nominaci není, kapitánka Barbora Strýcová však může ještě nějakou hráčku doplnit. Ale jestli to bude zrovna dvojnásobná grandslamová šampionka z Ivančic?

„Vůbec nevím, co bude zítra,“ líčila Krejčíková. „Samozřejmě jsme s Bárou byly v kontaktu, ale spíše to bylo o tom, že chtěla lístky na zápas, kdybych hrála na nějakém velkém kurtu, aby se mohla přijít podívat. Nominaci jsme spolu zatím vůbec neřešily.“

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