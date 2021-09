Setkání s Heninovou? Trapas, vzpomíná Krejčíková. A děkuje Navrátilové

Když má vybrat pár jedinečných zážitků z posledních měsíců, během nichž se prosmýkla mezi smetánku, skoro se lekne.

„Tolik věcí se přihodilo v Paříži, Wimbledonu i tady v New Yorku. Těžko nějakou vybrat. Měl jste říct předem, abych se připravila,“ odpovídá s úsměvem. „Všechno je pro mě nové, hezké. Extra speciální.“

Tak třeba vyprávějte, jak jste se na Roland Garros potkala se svou oblíbenkyní Justine Heninovou, ano?

No to byl trapas. Vážně trapas!

Proč?

Vzali mě na rozhovor do studia. Vůbec jsem nevěděla, kam jdu, co mě čeká. Přijdu do místnosti a v ní sedí Justine, Mary Pierceová a moderátor.

Co vás napadlo?

Zastavila jsem se. Musela jsem strašně zrudnout. A jenom jsem na Justine zírala. Říkám: „To jsi fakt ty? Jako já jdu za tebou?“ Byla jsem úplně paf. Víceméně jsem ze sebe nemohla vypravit slovo. Ona netušila, že jsem k ní vzhlížela. Že když jsem byla malá, často jsme se na ni doma v televizi dívali.

Prozradila jste jí to?

Ano. A ona odpověděla: „Teď jsem tvoje obrovská fanynka já.“ Úplně mi zatrnulo: Fakt? To si děláš srandu! Byl to sice trochu trapný moment, ale příště už snad nebudu tak vyjukaná.

Ještě dřív vám Martina Navrátilová dávala tipy na servis, že?

Měla jsem štěstí, že díky Janě (bývalé trenérce Novotné) jsem tyhle legendy mohla poznat. Věděly, kdo jsem, což mi strašně pomohlo. Moc si toho vážím.

Jak jste se sblížila s Navrátilovou?

Marti za mnou letos v Miami přišla a řekla mi, že mám problém se servisem a musím se na něj zaměřit. Jsem ráda, že jsem sebrala odvahu a požádala ji, jestli by to se mnou nešla probrat na kurt. Byla jsem strašně překvapená, jak ochotná byla a že mi chtěla pomoct. Dodneška jsme v kontaktu.

Vážně?

Pořád si píšeme. Bez ní bych nebyla, kde jsem. Díky ní se moje podání zlepšilo, což ohromně prospělo mé hře. Jsem moc ráda, že mi fandí a dodává mi energii a pozitivní přístup. Předává mi zkušenosti, tak trochu se mě zpovzdálí ujala. Všechna čest a díky Martině i Janě nebo trenérovi panu Kartusovi, vlastně všem, kteří se mi věnují teď nebo se mi věnovali dřív.

Boj o čtvrtfinále US Open podstoupí Krejčíková pozdě v noci na pondělí českého času. Čeká ji Španělka Muguruzaová.

Během pár měsíců jste vystřelila mezi absolutní tenisové hvězdy, což je svět sám pro sebe. Jak se v něm cítíte?

Vlastně ještě ani nevím. Jsem pořád v jednom kole, starám se hlavně o to, abych hrála dobře zápasy. Nevím, co všechno se může dít, co si můžu dovolit, co se může stát. Jsem v tomhle ještě benjamínek. Ale doufám, že mě čekají jen samé krásné a pozitivní věci, nic špatného.

Máte vůbec svého agenta?

Spojila jsem se s jedním manažerem, na kterého jsem dostala velmi dobré reference. Jmenuje se John, zastupuje mě mezinárodně. Chodí se tady dívat na moje zápasy. Vím, že v Česku mě chce zastupovat docela dost lidí. Ale já jen hraju a hraju. Ráda bych to nechala na konec sezony. Poradím se s týmem a rodinou, která to se mnou myslí nejlíp. Ráda bych našla nejlepší cestu, abych hrála dobře na kurtu a bylo o mě dobře postaráno i mimo něj.

Můžete představit členy vašeho týmu?

To je strašně těžké. Mám hodně lidí, s nimiž jsem v kontaktu a kteří mi fandí.

Zkusíte vyjmenovat ty nejdůležitější?

Nejblíž je mi v New Yorku pan Kartus, mám tady amerického fyzioterapeuta Jacoba. Pak musím vyzdvihnout kondičního trenéra Tomáše, který je v Brně, stejně jako další fyzioterapeutka paní Hanka, která se o mě stará. Pak mám paní psycholožku, které můžu zavolat. Hodně jsem v kontaktu s Vlaďkou Uhlířovou, bývalou hráčkou, se kterou se znám ještě přes Janu. Pan Kodeš mi dává cenné rady...

Vidíte, že to jde.

Jenže já se bojím, že na někoho zapomenu. Nechci nikoho zklamat. Všem jsem moc vděčná. Samozřejmě musím zmínit svou rodinu, ta je můj obrovský motor. Podobně jako mí kamarádi mi dodává sílu a dobrou náladu.

Tvrdíte, že se taky na kurtu stále učíte. Která lekce byla nejvydatnější?

Nejvíc jsem se naučila při dvou zápasech - loni v Praze s Halepovou (6:3, 5:7, 2:6) a v Ostravě s Azarenkovou (6:2, 2:6, 1:6). Na ně moc ráda vzpomínám. Dostala jsem první šance hrát s hráčkami nejvyšší úrovně.

V čem jste udělala největší pokroky?

Přihodila se spousta věcí. Podařilo se mi vyhrát Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře. Prožila jsem i složitější období. Po březnovém postupu do finále v Dubaji jsem hned vypadla v Miami, Istanbulu a Madridu. Nedařilo se mi. To období bylo náročné. Ale nasbírala jsem zkušenosti a dospěla. Vím, kdy to na kurtu vzít na sebe a kdy třeba chvilku počkat. Mám větší přehled. Nejlepší hráčky sleduju osobně i v televizi. Pořád se chci zlepšovat.