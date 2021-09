New York (Od našeho zpravodaje) - Před rokem sama vážně pochybovala, že se na US Open jednou protlačí do hlavní soutěže. Pětkrát ztroskotala v kvalifikaci. Účast na závěrečném grandslamu sezony pro ni představovala takřka nesplnitelný cíl. Tolik si přála, aby na žebříčku prorazila do Top 100! A teď? Pětadvacetiletá Barbora Krejčíková v New York City nastoupila jako nasazená osmička.