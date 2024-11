Konec v semifinále? Obří úspěch. Dál by Krejčíkové slušela větší vyrovnanost

Češka na akci pro osm nejlepších tenistek roku nejen že obstála, ale výrazně překonala očekávání. Porazila trojku žebříčku Gauffovou, šestku Pegulaovou, trápila dvojku Šwiatekovou.

Až v pátek padla se světovou sedmičkou Čeng Čchin-wen.

Průběh předznamenala už rychlá ztráta 0:3 v úvodní sadě, ve druhé sice Krejčíková otočila z 0:3 na 4:3 a sahala po srovnání, ale za stavu 5:5 znovu neudržela podání a vzápětí kapitulovala.

Jistě jí nepomohlo, že k utkání nastoupila jen necelých 22 hodin po konci posledního duelu ve skupině, času na odpočinek měla málo. Naopak Číňanka šla na kurt po dni volna a působila mnohem čerstvějším dojmem. I taková úskalí nabízí systém Turnaje mistryň.

V tomto ohledu jsou v Rijádu v ještě zapeklitější situaci Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou, které v pátek v deset večer SEČ oslavily postup do deblového finále, které rozehrají v sobotu už ve 14:30 českého času.

Barbora Krejčíková během semifinále Turnaje mistryň

Ale zpátky ke Krejčíkové, jež se v pořadí WTA posune ze třináctého místa na desáté a sezonu uzavře v top 10, což je famózní zápis. K tomu si v Saúdské Arábii vydělala milion dolarů, v přepočtu přes 24 milionů korun.

Nyní pro ni nastává čas odpočinku a bilancování nad divokým rokem 2024.

Sportovci častokrát hovoří o výkonech nahoru-dolů, případně o horské dráze. A v případě 28leté tenistky z Ivančic letošek takový skutečně byl. I kvůli zdravotním problémům se jeho větší část trápila, mnohdy podlehla o poznání hůře postaveným protivnicím.

A pak zcela nečekaně ovládla Wimbledon.

Sedm zářezů v Londýně rázem poslalo předchozí nezdary do šuplíku s názvem Nepodstatné a definitivně zařadilo Krejčíkovou mezi největší hvězdy české sportovní historie.

Krátce po zázračném tažení v All England Clubu se srdnatě prala i na olympijských hrách v Paříži, kde dokráčela do čtvrtfinále dvouhry i čtyřhry.

Jenže pak se vinou vyčerpání opět propadla do útlumu, až se fanoušci začali divit, jak vůbec mohla travnatý grandslam vyhrát.

Krejčíková kritikům odpověděla v minulých dnech na Turnaji mistryň, kde potvrdila, že do špičky patří.

Kvůli únavě z náročné sezony se omluvila z finále Poháru Billie Jean Kingové, které reprezentantky čeká příští týden v Málaze.

Teď bude mít zhruba měsíc a půl na odpočinek a přípravu na další výzvy, tenisový kolotoč 2025 se roztáčí hned v lednu.

A Krejčíková si jistě bude přát, aby se na kurty vrátila s větší vyrovnaností.

Protože jak sama před začátkem bojů v Rijádu uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas: „Kdybych to brala podle úspěchů, tak je to asi moje nejlepší sezona. Na druhou stranu, kdybych to brala podle toho, jak jsem byla konzistentní, tak to byla asi moje nejhorší sezona.“