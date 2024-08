Jsem uvolněnější. Krejčíková o začátcích s prkýnkem či tanci s Alcarazem

Není divu, vždyť osmadvacetiletá Češka se v červenci postarala o prvotřídní šok, když si podmanila slavný Wimbledon. Měsíc a dva týdny po senzačním triumfu se vydává na další grandslamovou misi, tentokrát na betonových kurtech v New Yorku.

Do pulzujícího velkoměsta dorazila se sebevědomím, které jí nedávný titul dodává, mentálně i fyzicky svěží, ale rovněž s nulou v kolonce přípravných duelů.

„Nevím, na jaké úrovni jsem, ale snažím se udělat všechno pro to, abych byla ready,“ hlásí.

Po olympiádě v Paříži, na níž skončila se dvěma čtvrtfinálovými účastmi a zcela vyždímaná, se rozhodla doplnit rezervoáry energie. Nestartovala na žádné generálce, a tak si zámořské kurty poprvé naostro vyzkouší až v pondělí v 1. kole US Open.

Pozdě večer českého času nastoupí proti španělské kvalifikantce Marině Bassolsové, 114. hráčce světového žebříčku. „Cítím se dobře,“ líčila Češka v sobotu, když usedla do hlavního sálu pro setkávání se žurnalisty. „Po Wimbledonu a olympiádě jsem si potřebovala odpočinout, bylo to náročné období s hodně zápasy a změnami povrchů.“

Ačkoli se s Paříží, kde chtěla vybojovat medaili, loučila zklamaná, stále čerpá příval pozitivní energie z londýnského tažení.

„Určitě se cítím mnohem klidnější než na jaře, kdy se mi nedařilo,“ připomíná. „Jsem perfekcionistka, takže jsem chtěla hrát lépe. Ale po Wimbledonu jsem si řekla, ať už o sobě nikdy nepochybuju, protože k tomu není důvod. Takže jsem teď uvolněnější.“

Dobytí nejslavnějšího turnaje světa jí zároveň přineslo řadu povinností, kvůli kterým byla v poslední době hodně zaneprázdněná: „Dělala jsem hodně rozhovorů, taky nějaká focení a další věci. Musela jsem si dávat pozor, co a kdy si naplánuju, protože jsem zároveň trénovala. Pořád se snažím mezi tím najít rovnováhu.“

Barbora Krejčíková pózuje s trofejí pro šampionku Wimbledonu.

I novináři na US Open se zajímali, co jí na wimbledonském titulu přišlo nejzábavnější, na což Krejčíková s úsměvem odpověděla: „Tanec s Carlosem.“

S vítězem mužského singlu Alcarazem vyrazila na parket při slavností večeři šampionů. „A myslím, že nám to celkem šlo, i když ani jeden nejsme dobří tanečníci. Ale on by jako Španěl měl být lepší než já, která jsem z Česka.“

Po jednom z tréninků v areálu Flushing Meadows prozradila, že než jako malá dostala první dětskou raketu, pinkala si s kuchyňským prkýnkem. Tuto informaci posléze rozvedla v zajímavý střípek ze svých začátků.

„Na tenis jsem poprvé šla ve třech čtyřech letech, brácha hrál s kamarády a mamka si povídala s ostatními mámami. Asi jsem byla až moc aktivní, takže jsem dostala prkýnko a míč a šla jsem k tenisové zdi.“

No a o nějakých 25 let později už se může pyšnit dvěma grandslamovými tituly ve dvouhře a sedmi v deblu, aktuálně se nachází na osmém místě světového žebříčku.

US Open příloha iDNES.cz

Při Wimbledonu zaujala nejen parádními výkony, ale i častými interakcemi s příznivci na sociálních sítích, kde zábavně odpovídala na jejich dotazy. „Čekala jsem na zápas, protože pršelo, a neměla jsem co dělat. Řekla jsem si, že by bylo hezké, kdyby se o mně fanoušci dozvěděli něco víc, protože mi přijde, že nejsem úplně extrovert,“ vysvětlovala myšlenku v New Yorku.

„Byla jsem překvapená, kolik lidí se mě ptalo, bylo to od nich moc hezké.“

Že by se tedy do otázek ponořila také při US Open?

„Uvidíme,“ odpověděla s úsměvem.

Přičemž v Londýně se jí toto odreagování osvědčilo výtečně.