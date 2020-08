Těšila jsem se na Halepovou, ale spíš jsem se trápila sama, mrzí Krejčíkovou

V rozhodujícím třetím setu měla Krejčíková brejkbol na 3:0, turnajovou jedničku Halepovou zahnala do velice svízelné situace. Rumunka však skvělým vzepětím nepříznivý stav zvrátila a čtvrteční duel druhého kola otočila ve svůj prospěch poměrem 3:6, 7:5 a 6:2.

„Zápas jsem si užila, ale čekala jsem, že budu hrát proti Simoně, místo toho jsem spíše hrála sama proti sobě, sama jsem se trápila,“ litovala česká tenistka. „Předvedla jsem strašně moc zbytečných chyb, které jsem v zápase předtím neudělala.“

ZPRAVODAJSTVÍ Krejčíková padla s Halepovou po boji ve třech setech

Příčinu většího výskytu minel vidí Krejčíková jednoznačně v tom, že s podobně kvalitními soupeřkami se na kurtu nepotkává tak často.

„K těmto hráčkám mám respekt za to, co dokázaly a bohužel si myslím, že mě to v tom zápase trošičku ovlivnilo. Nebyl to ode mě nějaký top výkon, určitě můžu hrát líp,“ uvědomuje si.

Přesto si od Halepové vysloužila pochvalu.

„Nikdy není jednoduché hrát s někým, kdo je tak dobrý ve čtyřhře, protože umí zahrát různé úhly, což pak činí zápas velmi zajímavým a obtížným,“ pronesla Rumunka na adresu své odvážné sokyně.

A v čem sama Krejčíková vidí při konfrontaci s tenisovou elitou největší rozdíl?

„Simona není druhá na světě jen tak pro nic za nic. Nedá žádný balon zadarmo, vše si musím uhrát sama a za jakéhokoli stavu bojuje, chce na tom kurtu nechat všechno,“ vypočítává 24letá Češka.



„Další věc je, že si věří. Hraje se jí líp, když už v kariéře vyhrála grandslam, a ví, že už něco dokázala. V důležitých momentech se na to může spolehnout a říct si, něco jsem už v tom sportu vyhrála a jsem v něm fakt dobrá.“

Jeden balon může prohrát zápas

Krejčíková v areálu pražské Sparty pokračuje ještě ve čtyřhře, po boku tradiční parťačky Kateřiny Siniakové v pátek zvládly odložené čtvrtfinále proti ruské dvojici Veronika Kuděrmětovová, Anastasija Pavljučenkovová. A v sobotu odpoledne je čeká duel o postup do boje o trofej.

„Byl to těžký zápas, což jsme čekaly,“ komentovala Siniaková vítězství 6:1 a 7:6 (7:1). „Odvedly jsme dobrý výkon a jsem ráda, že jsme to dotáhly, i když jsme to nezvládly ukončit úplně bez problémů.“

Komplikace postihly český pár v koncovce druhého setu.

Siniaková (vlevo) a Krejčíková v deblovém utkání turnaje družstev žen Tipsport Elite Trophy v Praze.

Jelikož se čtyřhra na Prague Open hraje takzvaným no ad systémem, tedy systémem bez výhod, měly Krejčíková se Siniakovou za stavu 5:4 a 40:40 mečbol, jenže zároveň čelily brejkbolu. Prvně jmenovaná tenistka však předvedla dvojchybu a rázem byl stav 5:5.



„Je to jeden balon, jeden blbý míč a můžete prohrát celý zápas i když do té doby pořád vedete,“ upozorňuje Krejčíková na nástrahy rychlých konců gamů. „Ale naštěstí jsme chytily začátek tiebreaku a už jsme si to pohlídaly.“

Sobotní program turnaje Prague Open Zhruba ve 12:00 nastoupí k semifinálovému duelu s Belgičankou Mertensovou Kristýna Plíšková, utkání podrobně sledujte ZDE. Čtvrtfinále deblu s Krejčíkovou a Siniakovou začne přibližně v 15:00.

Další zvláštností druhého turnaje po koronavirové pauze jsou přísná bezpečnostní opatření a prázdné tribuny, které na domácí půdě obzvlášť mrzí.

„Určitě je příjemné, když vám někdo fandí a vyburcuje atmosféru, ale stejně jsem to pořád já, kdo musí proměnit mečbol, nikdo jiný ho za mě neodehraje,“ říká Krejčíková. „Diváci jsou velká pomoc, ale dá se hrát i bez nich.“

Siniaková pak připomíná další svízel turnaje, nutnost zdržovat se pouze v areálu a v hotelu: „Je to zdlouhavé, ve čtvrtek jsme byly ve čtyřhře v rozpise zápasů, celý den jsem na to čekala, ale nakonec jsme hrály až v pátek. Takže to pro mě byl úplně šílený den, kdy jsem nic nedělala.“

Naštěstí sehrané české deblistky díky vítězné vlně tráví na antukových kurtech u Stromovky dost času, dnes odpoledne nastoupí k semifinále proti Rumunkám Monice Niculescuové a Raluce-Ioaně Olaruové.

„Jsou dobré deblistky, čeká nás další těžký zápas,“ vyhlíží Siniaková „Monica je obzvlášť těžká soupeřka, atypická a nebezpečná, ale my se musíme soustředit na sebe. Jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát.“