Do Top 10 přes pláč a soužení. Jsou to hodně osobní pocity, říká Krejčíková

Po sezoně protkané rozchody, zdravotními potížemi a dalšími smutnými okamžiky skončila tenistka Barbora Krejčíková v pořadí WTA jako číslo 10. Cože? No ano. Desátá na světě. Co by za to tisíce jejích soupeřek daly? „Nezdary a problémy mě posilují,“ tvrdí osmadvacetiletá Češka, která se po namáhavé přípravě v Dubaji těší na turnaje v Austrálii.