Chci pokračovat v dobrých výsledcích, přeje si Krejčíková před sezonou

Kvůli ní se také odhlásila z podniku v Adelaide, který se uskutečnil minulý týden. „Ale teď už jsem zdravá, cítím se dobře,“ hlásila Krejčíková o víkendu ze Sydney.

„Dala jsem si týden navíc, ale myslím, že po nemoci jsme dobře potrénovali. Těším se, až zase začnou zápasy.“

Prozradíte, co vás skolilo?

Prostě jsem se necítila dobře. Ležela jsem s teplotami a kašlem, byla jsem unavená a ztratila jsem i hlas.

Na úvod Rumunka K prvnímu duelu v novém roce nastoupí Krejčíková proti Rumunce Cristianové, 73. hráčce světa. Na podniku WTA 500 v Sydney plní po odhlášení domácí Bartyové roli nasazené dvojky.

Jak to ovlivnilo vaši přípravu?

Docela dost, ale myslím, že i tak jsme se připravili fakt dobře. Udělali jsme to, co se za ten čas dalo udělat, vytěžili jsme z toho maximum. Stejně jsem víc zápasový typ, takže se těším, až se začne hrát na body.

Jak jste tedy strávila období mezi sezonami?

Snažila jsem se si co nejvíc odpočinout, což bylo hlavním úkolem, protože minulá sezona byla velmi dlouhá a náročná. A v tréninku jsme pracovali na všem.

Stihla jste si přebrat, co všechno se vám loni povedlo?

Sice jsem na to neměla moc času, ale to, co se stalo minulý rok, je úžasné. Jsem opravdu šťastná, jak jsem hrála a jak úspěšný to byl rok. Snažila jsem se přijmout všechno, co se stalo. Teď už se těším na novou sezonu.

Co v ní tedy nejvíc vyhlížíte?

Těším se, že budu prostě hrát. Hrát na tak vysoké úrovni byl vždycky můj sen, takže si to budu užívat.

Říká se, že obhajovat výsledky bývá těžší, jak to vnímáte vy?

Zatím to neřeším, protože mám ještě dost času, než budu obhajovat první velké body (do května). Takže teď se soustředím, abych se co nejlépe připravovala a abychom co nejlíp trénovali. Až půjdu do zápasů, tak chci předvádět nejlepší možný výkon a uvidí se, jestli to obhájím, nebo ne.

Jste grandslamová šampionka a světová pětka, zdánlivě není moc prostoru, kam byste se mohla posunout.

Ale stanovování cílů nebylo nijak zrádné. Nepřemýšlím nad tím, o kolik míst na žebříčku se můžu posunout. Soustředím se na to, abych vyhrála co nejvíc zápasů. Ráda bych v dobrých výsledcích pokračovala, proto jsem se taky připravovala co nejlépe. Tlak tu bude vždycky, takže je nejdůležitější si to užívat, což taky plánuju.

Co přesně to pro vás znamená?

Tenis si užívám tak, že se snažím předvádět co nejlepší výkon. Když hrajete s nejlepšími, je to padesát na padesát, nikdy nevíte.

Jaké máte přání pro rok 2022?

Nejdůležitější je, abych byla zdravá. Pak taky, aby mě to bavilo, aby se mi dařilo a abych vyhrála co nejvíc zápasů.