Stejné jídlo, stejná sprcha. Krejčíková o Wimbledonu i setkání s princeznou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Byly to nervy. Fanoušci je měli při sledování finále, ona den poté, kdy se měla setkat s princeznou Kate. Pár minut předtím jí totiž... Však se to za chvíli dočtete. Stejně jako to, za co se šla omluvit svým trenérům a proč v Londýně nebyli její rodiče. Barbora Krejčíková už má za sebou i olympijské hry. Ještě před turnajem v Paříži se však rozvyprávěla o své vítězné cestě Wimbledonem. A nejen o ní.