Kouč chtěl, ať zahraju desetkrát stejně. Ale já to nedokázala. Krejčíková nejen o derby

Ve druhém setu jste vedla 5:2, pak jste ale prohrála tři gamy v řadě. Nevybavil se vám závěr předchozího duelu s Mirrou Andrejevovou, v němž jste využila až sedmý mečbol?
Ani ne, Nikča zkrátka začala hrát dobře. Ano, vedla jsem 5:2 a 40:15, ale pak jsem zahrála dvojchybu, ona mi dala winner a už jsme se zase tahaly. Zase přišla nějaká zápletka.
No právě, zase!
Myslím, že v takových zápasech je normální, že konec není jednoduchý. Už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to nikdo nedá na zlatém podnose. Ona neměla co ztratit, takže ještě víc riskovala. Bylo to 5:5 a začalo se hrát od znova.
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Co jste si řekla, když jste ráno zjistila, že vás čeká právě Nikola?
Podívali jsme se na nějaká její videa, probrali jsme, co hraje. Já jsem s ní párkrát trénovala, dokonce i tady před turnajem, takže jsem plus minus věděla, co čekat. Ale je pravda, že tak rychle jako v zápase v trénincích nehrála. Ani nevím, jak jsem některé gamy zvládla uhrát.
Nikole je teprve dvacet let, jak vidíte její potenciál?
Znám ji už dlouho, asi od jejích dvanácti. A od té doby se obrovsky zlepšila. Na okruhu je nová, pořád se učí. Hraje pestře, ráda chodí k síti, dobře podává. Dnes mě i hodně tlačila z returnů. Potřebuje získat zkušenosti, a pak bude vyhrávat. Určitě se jí bude dařit.
Derby čeká Krejčíkovou i v nedělním osmifinále, zahraje si proti Karolíně Muchové. Ale podle svého přání se to dozví až ráno před zápasem, a tak o tom na tiskovce nemluvila.
Vy také hrajete velmi variabilně. Měla jste v sobě tuhle pestrost už odmala? Neinspiroval vás k ní někdo?
Měla jsem vzory a na hráče jsem se dívala v televizi, ale že bych někoho kopírovala... Tohle je moje přirozená hra. Když jsem začínala, tak můj úplně první trenér si přál, ať hraju jeden úder jako druhý, ale já jsem nebyla schopná to udělat. Jednou jsem zahrála normálně, pak jsem to čopla, pak jsem běžela na síť, pak jsem dala kraťas...
A co na to trenér?
Ne že by mi vyloženě nadával, ale nebyl z toho nadšený. Chtěl, abych desetkrát zahrála stejně. Ale já jsem to tak prostě nezahrála.
V turnaji už máte tři výhry, cítíte se komfortně?
Určitě mi to pomohlo. Samozřejmě byla bych ráda, kdybych pavoukem postupovala dál, ale jestli budu, nebo nebudu, se uvidí. Spíš jsem ráda, že jsem vůbec tady, že jsem hlavně zdravá, což je super. A když vyhraju, je to krásný bonus.
Vnímáte, že se o vás říká – a vy to i dokazujete –, že máte schopnost vyhrávat turnaje, i když se to tolik nečeká?
Nevím, neřeším to. Věřím, že na trávě umím hrát dobře, mám na ní dobré výsledky. Hlavně mě to baví, jsem prostě hrozně ráda, že tady jsem. Na světě je plno lidí, které tenis baví, ale hráčů, kteří jsou tady, je jen hrstka. Být toho součástí je samo o sobě výhra. A když se vám potom navíc daří, je to obrovský bonus.