ONLINE: Hraje se první semifinále Roland Garros, pak nastoupí Krejčíková

Už nyní je jisté, že Roland Garros letos vyhraje tenistka, která na grandslamovém turnaji ještě nikdy netriumfovala. O první finálovou místenku hrají ve vůbec prvním vzájemném souboji Zidanšeková a Pavljučenkovová.

Především pro Slovinku Zidanšekovou je postup do semifinále obrovským úspěchem. 23leté tenistce patří v žebříčku 85. místo a na předchozích grandslamech došla vždy nejdál do druhého kola.

Tentokrát ale v Paříži vyřadila mladá hráčka například Kanaďanku Andreescuovou, tenistku první desítky, Kateřinu Siniakovou nebo naposledy ve čtvrtfinále Španělku Badosaovou 7:5, 4:6 a 8:6.

Také Ruska Pavljučenkovová si na Roland Garros vylepšila dosavadní grandslamové maximum, kterým bylo čtvrtfinále. Zkušená, o šest let starší tenistka bude v utkání mírnou favoritkou, ve světovém hodnocení drží 32. pozici.

Na turnaji Pavljučenkovová porazila kupříkladu Bělorusku Sabalenkovou, její kolegyni Azarenkovou nebo ve čtvrtfinále Kazašku Rybakinovou 6:7, 6:2 a 9:7.

Krejčíkovou čeká první semifinále v kariéře

Krejčíkové se na pařížské antuce letos mimořádně daří. Už postup do semifinále je pro 25letou Češku jednoznačně nejlepší výsledek, na který kdy ve dvouhře na grandslamu dosáhla. Dosud jím bylo loňské osmifinále také na Roland Garros.



A pohádka Krejčíkové může klidně pokračovat i dál. V cestě nyní stojí Maria Sakkariová z Řecka, vrstevnice české tenistky a 18. hráčka světového žebříčku.

„Nepříjemná hráčka. Mám ji ráda, je v pohodě, ale jak přijdeme na kurt, tak si nedáme nic zadarmo,“ pravila Krejčíková v rozhovoru po vítězném čtvrtfinále. Podrobněji o soupeřce však mluvit nechtěla.



Svůj zatím poslední zápas na turnaji obě hráčky vyhrály ve dvou setech. Česká hráčka ve čtvrtfinále porazila 7:6 a 6:3 Američanku Gauffovou, s níž bojovala zejména v první sadě, kdy musela otáčet nepříznivý stav a odvracet pět setbolů.

„Vypadalo to, že jsem byla na začátku nervózní, ale soupeřka na mě dobře nastoupila,“ hodnotila po utkání. „Ale i když to bylo 0:3, nic jsem si z toho nedělala. Věděla jsem, že jak uhraji game, trochu se to zlepší.“

Ještě papírově těžší soupeřku přetlačila ve čtvrtfinále Sakkariová - výsledkem 6:4 a 6:4 vyřadila z turnaje Polku Šwiatekovou, která Roland Garros loni ovládla. Také řecká tenistka hraje v Paříži nejlepší grandslam kariéry, jejím dosavadním maximem byla loňská osmifinále na Australian Open a US Open.

Zápas o postup do finále Roland Garros bude třetím vzájemným duelem obou tenistek.

Poprvé na sebe Krejčíková a Sakkariová narazily už před sedmi lety na antuce ve finále turnaje ITF v Toruni, podruhé pak letos v Dubaji na tvrdém povrchu. V obou případech se z vítězství radovala Krejčíková, bude tomu tak i dnes?

Česko-řecké semifinále uzavře čtvrteční program na centrálním dvorci, zápas by měl začít kolem 17 hodin.

