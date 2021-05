Krejčíková před Paříží válí: Baví mě vrcholový tenis a zápasy s top hráčkami

Už teď je jasné, že Krejčíková si ze Štrasburku do Paříže poveze zavazadla naložená sebevědomím z dalšího úspěšného turnaje.

Na podniku WTA 250 se Češka rozehrála k výborným výkonům, po čtvrteční výhře nad třetí nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou 7:6 a 6:1 postoupila do semifinále.

„Bojovala jsem o každý míč, což bylo klíčové. Také mi hodně pomáhal servis,“ líčila Krejčíková na virtuální tiskové konferenci. „Hrála jsem dobře, jinak bych hráčku jako ona neporazila. Myslím, že to byl jeden z mých nejlepších výkonů.“

Svým uměním bavila i solidně zaplněné tribuny. „Je to perfektní a velmi milé,“ oceňuje 38. hráčka světa opětovnou přítomnost diváků. „Minulý rok jsem hrála spíše na okruhu ITF, pak přišla pandemie a žádní fanoušci chodit nemohli. Jenže mě se i bez nich dařilo, takže jsem byla z jejich návratu trochu vystrašená.“

ONLINE: Krejčíková vs. Niemeierová Začátek pátečního duelu je naplánován na 15:30

Znovu se před publikem představí v pátek, kdy o postup do finále narazí na Němku Niemeierovou, až 216. tenistku světa. „Už semifinále je pro mě velmi dobrý výsledek, takže se budu snažit znovu předvést svůj nejlepší tenis,“ plánuje Krejčíková.

Půjde už o její sedmý květnový duel ve dvouhře, dalších šest stihla v deblu. Ale že by snad 25letá Češka před blížícím se Roland Garros, kde bude také startovat na obou frontách, cítila únavu? Naopak, nabitý program si naopak užívá.

„Zápasy hraji ráda, jsou fajn. A co já vím, jestli se kvůli tomu třeba zraním, nebo nezraním. Teď to nebudu řešit, jsem na nějaké vlně a jsem ráda, že můžu dělat to, co mám ráda.“

Tento přístup se pozitivně promítá do jejích výsledků, před dvěma týdny v Římě Krejčíková zdolala světovou pětku Keninovou, následně v osmifinále pohrozila dvěma mečboly pozdější šampionce Šwiatekové.

Los antukového grandslamu Krejčíková se v prvním kole střetne s krajankou Kristýnou Plíškovou.

„Hraji dobře, daří se mi, konečně jsem se dostala na velké turnaje,“ připomněla česká tenistka, že ještě před rokem figurovala na 115. místě žebříčku. „Velmi si toho vážím a baví mě měřit se s top hráčkami a zažívat, jaké to je na vrcholové úrovni.“

I když na sešlosti pro tenisovou elitu nakoukla teprve nedávno, rozhodně nechce postávat ve stínu. Sebevědomě se dere stále blíž a blíž k hlavnímu dění a pokud někdy narazí příliš brzy, zůstává zdravě nespokojená.

„Chci hrát dobře na každém turnaji, takže když se mi třeba nezadaří, hodně to prožívám,“ vrací se k nedávným podnikům v Madridu a Istanbulu, kde vypadla v prvním, respektive ve druhém kole.

„I trenér mi říká, že nebudu na každém turnaji ve čtvrtfinále, ale pro mě je strašně těžké vzít, že to tak nebude. Když vypadnu brzy, tak jsem taková přešlá a pořád hledám, proč se to stalo. Chci to hned zlepšit, což je možná dobré v tom, že pak na sobě více pracuji.“

I když se vzhledem k restům, které ji ve Štrasburku zbývají, nechce nadcházející štací v Paříži příliš zaobírat, její blížící se start v ní probouzí příjemné vzpomínky. Právě tato akce totiž symbolizuje vzestup Krejčíkové.

Roland Garros příloha iDNES.cz

U Seiny Češka získala první grandslamovou trofej, v roce 2018 společně s Kateřinou Siniakovou ovládla čtyřhru. A loni, když se antukový svátek kvůli pandemii konal na podzim, si postupem do osmifinále stanovila nejlepší výsledek singlové kariéry.



„Jo, mám ten turnaj ráda,“ přitakává s úsměvem. „V roce 2008 jsem v Paříži hrála mládežnický turnaj a byla jsem se podívat i na Roland Garros, což bylo vůbec poprvé, kdy jsem se dostala na grandslam. Od té doby se mi líbil a říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybych se na něj někdy dostala a také na něm hrála dobře.“

První přání si splnila v roce 2018, druhé pak před sedmi měsíci. Letos, i v kontextu posledních výsledků, může veškeré své představy překonat.