Krejčíkovou limitují pravidla. A obhajoba Wimbledonu? Těším se, ale nervózní budu

Antukový grandslam byl jejím teprve druhým turnajem od loňského listopadu. První test dlouho zraněným bedrům dopřála před jedenácti dny ve Štrasburku, kde prohrála první kolo, na Roland Garros úvodní prověrku proti Tatjaně Mariaové zvládla.

„Myslím, že to bylo úplně nejdřív, kdy se mi po takové pauze povedlo vyhrát zápas, takže se na to dívám pozitivně.“

Nicméně druhou výhru nepřidala – od Rusky Veroniky Kuděrmětovové vyfasovala ve čtvrtek těžkou porážku 0:6 a 3:6.

„Bohužel jsem dlouho tahala za kratší konec. Úplně mi to nevycházelo, dělala jsem strašně moc zbytečných chyb,“ popisovala. „Na ní bylo naopak vidět, že je vyhraná. Míče sázela na lajny nebo deset centimetrů od nich. Set a půl jsem tápala, chytla jsem se až ve druhém.“

A to už bylo na obrat proti 46. tenistce žebříčku pozdě.

„Prohry samozřejmě bolí, ale motivují mě, abych se poučila a posunula dál,“ zdůraznila šampionka turnaje z roku 2021.

Letos v Paříži odehrála dvě utkání ve čtyřech dnech a pochvalovala si, že její záda návrat vydržela. „Nevěděla jsem, co od toho mám čekat, ale každým dalším zápasem jsou záda lepší a méně mě limitují. Z toho mám obrovskou radost. Společně s vítězstvím tedy vidím dvě velká pozitiva, od kterých se můžu do druhé poloviny sezony odrazit.“

Nyní ji čeká přechod na trávu, na níž se loni blýskla senzačním ziskem trofeje ve Wimbledonu. Coby obhájkyně už ví, že nastoupí v úterý 1. července na centrální dvorec, do té doby chce ještě stihnout odehrát pár turnajů.

„Mám přihlášené Queen’s a pak Eastbourne. Chtěla jsem mezi tím ještě do Nottinghamu, ale kvůli pravidlům WTA nemůžu.“

Jako hráčka z top 30 žebříčku totiž smí startovat jen na dvou podnicích kategorie WTA 250 za rok. „Chtěla bych jich odehrát víc, protože potřebuju víc zápasů a čelit hráčkám, které jsou níže postavené než já. Ale bohužel mě pravidla limitují,“ posteskla si aktuální světová patnáctka.

Po Roland Garros bude mít na kontě 2724 bodů, přičemž hned dva tisíce získala právě za loňský Wimbledon. Byť má kvůli zdravotnímu výpadku nárok na chráněný žebříček, je logické, že obhajoba titulu z travnatého grandslamu jí přinese i tlak, pozornost a očekávání.

„Teď to vnímám tak, že se na Wimbledon těším,“ líčí. „Na turnaj mám skvělé vzpomínky, nejen z loňského roku. Ale co si budeme povídat – až tam přijedu, tak nervózní budu. Každopádně doufám, že budu zdravá a že se mi to zase bude scházet tak, jak vím, že dokážu hrát.“