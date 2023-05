Krejčíková: Malý kurt? Možná dobře, že mě dali pryč, ale jde o jednu kaňku

V Paříži vypadla v prvním kole už loni, tehdy se ale vracela po dlouhém zranění lokte a při zotavování spěchala, aby ve francouzské metropoli coby obhájkyně titulu nechyběla. Navíc měla covid.

Letos přijela v jiné pozici. Jako 13. nasazená pomýšlela na daleké tažení, v osmifinále mohla vyzvat světovou jedničku Šwiatekovou z Polska, kterou porazila v únoru ve finále „tisícovky“ v Dubaji.

Jenže ztroskotala hned na první hrozbě v podobě 34leté Curenkové. „Bohužel, zápas mi nevyšel. Co k tomu říct jiného,“ začala smutně hodnocení pro české reportéry.

V první sadě ztratila dvakrát podání, ve druhé díky dvěma brejkům v řadě odskočila na 3:0, avšak dílčí úspěch nevyužila.

„Nechtěla jsem jí to dát zadarmo, snažila jsem se najít možnost, jak se vrátit do zápasu. Jenže vždycky, když to vypadalo, že vývoj zlomím a mohla bych chytit slinu, tak jsem si to pokazila.“

Bolavých 32 nevynucených chyb nevyvážila 17 vítěznými údery. Nejásala ani nad volbou organizátorů, kteří ji coby nedávnou vítězku dvouhry i čtyřhry překvapivě poslali na malý kurt. Což se jí nestalo poprvé.

„Už to neřeším, spíš se snažím soustředit na sebe. A možná je kvůli výkonu i výsledku dobře, že mě dali někam pryč, že to nevidělo tolik lidí.“

Při zamyšlení nad příčinami neúspěchu nadhodila, že jí schází dostatečná praxe na oranžově zbarvených kurtech: „Necítím pohodu, údery mě na antuce neposlouchají jako na betonu.“

Trochu podivná slova od šampionky dvouhry i čtyřhry Roland Garros 2021, nicméně Krejčíková se snaží najít logické vysvětlení.

„Před dvěma lety jsem to čochtala, házela a běhala. Od té doby hraju rychleji a všechno jsem zlepšila, ale spíše pro beton. Je na něm nejvíc turnajů, a tak na něm chci umět hrát s nejlepšími. A když jsem tu vyhrála, předchozí Roland Garros bylo kvůli covidu na podzim, takže jsem šla po dvou měsících zase na antuku. Teď jsem měla pauzu skoro dva roky.“

Tím rekapituluje, že loni na jaře se trápila se zraněním lokte, proto na cihlové drti podstoupila jen Roland Garros a dva podniky v červenci. A letos do Paříže přijela se zápasovou bilancí z antuky 4:3.

„Vůbec jsem nenašla pohodu, neměla jsem se od čeho odrazit, údery mě neposlouchaly,“ přiznává. „Prostě jsem se s antukou letos trápila, musíme to zanalyzovat, aby příští rok nebyla tak strašná.“

Přesto se při rozhovoru usmívala a snažila se najít pozitiva.

„Jde o jednu kaňku na prvním půl roce, tak co? Máme další půlrok. Jsem zklamaná, nebudu říkat, že ne, ale nemůžu to celé vidět černě. Věřím, že lepší část sezony se blíží.“

Roland Garros příloha iDNES.cz

Na začátku roku postoupila do osmifinále Australian Open a slavila zmíněnou trofej v Dubaji, obou úspěchů dosáhla na tvrdém povrchu. V pořadí sezony zaujímá slušivou šestou příčku.

A ještě, než se vydá na travnaté podniky, pokusí se v Paříži obnovit kamarádství s antukou. Po boku Kateřiny Siniakové nastoupí do deblu, o nějž loni kvůli pozitivnímu testu na covid přišla.

„Těším se. Věřím, že uhrajeme první kolo, od kterého se pak odpíchneme. Snad budu mít na kurtu víc zábavy a chytím lepší jiskru. Negativní situace spolu můžeme odlehčit a taky se můžeme víc povzbudit,“ těší se Krejčíková na spolupráci s parťačkou, se kterou v Paříži triumfovaly v letech 2018 a 2021.