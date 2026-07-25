Zklamaná i veselá. Už jsem stará. Snad mě můj pes ještě pozná, říkala Krejčíková

V sobotu odpoledne po dvou hodinách a padesáti minutách ztratila obrovskou bitvu s teprve 18letou Rakušankou Lilly Taggerovou 7:6, 3:6 a 6:7. Nedělní finále domácího podniku na Štvanici tak bude bez ní.
„Doufám, že jsme odehrály dobrý zápas, který fanoušky bavil. Myslím, že obě dvě jsme si to užily,“ hodnotila v tiskovém středisku.
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Finále v Praze bude bez Češek. Krejčíková nezvládla bitvu, vypadla i Valentová
V součtu s vítězstvím na turnaji v Aténách jste hrála deváté utkání během dvanácti dnů. Byla už únava příliš velká?
Ano, projevila se. Bohužel už jsem stará. Už je mi třicet, už to prostě lepší, mladší nebude. Musím to trochu odlehčit, ale nemohla jsem. Stejně jako v předchozích zápasech. Všechny jsem jela na morál, míček po míčku. Pořád jsem se snažila, bojovala jsem, jak to šlo. A prostě mi to o kousíček nevyšlo. Alespoň budu mít v neděli volno.
Je vaše zklamání o to větší kvůli fanouškům, kteří vás hlasitě podporovali?
O tom se nemusíme vůbec bavit. Já jsem tady hrála od začátku jenom pro ně. Mrzí mě to, ale takový je tenis. Jsou i horší věci.
Když se vám nedařilo, diváci vás povzbuzovali...
To bylo krásný!
Jste na sebe pyšná, že jste i díky nim bojovala až do konce?
Jsem ráda hlavně za diváky, že tam byli, fandili, a i když viděli, že nemůžu, pořád to hnali a drželi mě. Chtěla jsem to pro ně nějak urvat, bohužel to ale nevyšlo.
Taggerová předvedla velmi vyzrálý výkon, vypadá to, že má před sebou slibnou budoucnost.
Trénovaly jsme spolu minulý týden v Aténách a, jen tak mezí řečí, jsem neuhrála ani game. Potom jsme se párkrát rozehrávaly i tady. Byla jsem překvapená, jak dobře servíruje. Taky se dobře hýbala. Samozřejmě nevím, jak bude bekhend jednoruč stíhat na rychlejších površích, protože tady byl kurt hodně, hodně pomalý. Každopádně se snažila diktovat hru, je šikovná, umí to proložit čopem... A je určitě svědomitější typ, podle toho, jak jsem ji viděla se připravovat.
Finále bez domácích
Češky měly na Prague Open jedenáct zástupkyň ze 32 v prvním kole, pět mezi nejlepšími osmi a dvě v semifinále.
Turnaj probíhal slibně, ale finále nakonec pro domácí příznivce příliš atraktivní nebude.
Střetnou se v něm Taggerová a Ukrajinka Darja Snigurová, přemožitelka Terezy Valentové.
Jaké budou vaše další plány? Odpočinout si a pak prodat formu i na turnajích v Severní Americe?
Plánovat můžeme cokoliv, ale jestli se to stane... V tenise je nejlepší jít den po dni. Teď si dám volno, těším se, že strávím nějaký čas mimo tenis. A ano, potom se v Americe pokusím na tyhle výkony navázat. Doufám, že se mi tam povedou hezké výsledky.
Jak volno strávíte?
Dobrá otázka. Asi půjdu na nějakou procházku se psem. Konečně, chudák už mě neviděl... Ani nevím, jestli mě ještě pozná. A taky možná budu s přáteli. Asi to bude bez tenisu, ale určitě ne bez kondice, takže budu nepříjemná na kondičáka. V půlce příštího týdne už zase letím do Toronta, abych se tam aklimatizovala, budu hrát v úterý, nebo ve středu.