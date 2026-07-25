Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zklamaná i veselá. Už jsem stará. Snad mě můj pes ještě pozná, říkala Krejčíková

Stanislav Kučera
  20:40

Fotogalerie4

Vyčerpaná Barbora Krejčíková v semifinále Prague Open | foto: ČTK

Po výměnách se častokrát vydýchávala v hlubokém předklonu. Bylo patrné, že dohrává silou vůle, že už jí nezbývají skoro žádné síly. „Nemohla jsem,“ přiznala Barbora Krejčíková po vyřazení v semifinále tenisového Prague Open. Ale zároveň brala porážku s nadhledem a úsměvem.

V sobotu odpoledne po dvou hodinách a padesáti minutách ztratila obrovskou bitvu s teprve 18letou Rakušankou Lilly Taggerovou 7:6, 3:6 a 6:7. Nedělní finále domácího podniku na Štvanici tak bude bez ní.

„Doufám, že jsme odehrály dobrý zápas, který fanoušky bavil. Myslím, že obě dvě jsme si to užily,“ hodnotila v tiskovém středisku.

Finále v Praze bude bez Češek. Krejčíková nezvládla bitvu, vypadla i Valentová

V součtu s vítězstvím na turnaji v Aténách jste hrála deváté utkání během dvanácti dnů. Byla už únava příliš velká?
Ano, projevila se. Bohužel už jsem stará. Už je mi třicet, už to prostě lepší, mladší nebude. Musím to trochu odlehčit, ale nemohla jsem. Stejně jako v předchozích zápasech. Všechny jsem jela na morál, míček po míčku. Pořád jsem se snažila, bojovala jsem, jak to šlo. A prostě mi to o kousíček nevyšlo. Alespoň budu mít v neděli volno.

Je vaše zklamání o to větší kvůli fanouškům, kteří vás hlasitě podporovali?
O tom se nemusíme vůbec bavit. Já jsem tady hrála od začátku jenom pro ně. Mrzí mě to, ale takový je tenis. Jsou i horší věci.

Barbora Krejčíková v semifinále Prague Open

Když se vám nedařilo, diváci vás povzbuzovali...
To bylo krásný!

Jste na sebe pyšná, že jste i díky nim bojovala až do konce?
Jsem ráda hlavně za diváky, že tam byli, fandili, a i když viděli, že nemůžu, pořád to hnali a drželi mě. Chtěla jsem to pro ně nějak urvat, bohužel to ale nevyšlo.

Taggerová předvedla velmi vyzrálý výkon, vypadá to, že má před sebou slibnou budoucnost.
Trénovaly jsme spolu minulý týden v Aténách a, jen tak mezí řečí, jsem neuhrála ani game. Potom jsme se párkrát rozehrávaly i tady. Byla jsem překvapená, jak dobře servíruje. Taky se dobře hýbala. Samozřejmě nevím, jak bude bekhend jednoruč stíhat na rychlejších površích, protože tady byl kurt hodně, hodně pomalý. Každopádně se snažila diktovat hru, je šikovná, umí to proložit čopem... A je určitě svědomitější typ, podle toho, jak jsem ji viděla se připravovat.

Finále bez domácích

Češky měly na Prague Open jedenáct zástupkyň ze 32 v prvním kole, pět mezi nejlepšími osmi a dvě v semifinále.

Turnaj probíhal slibně, ale finále nakonec pro domácí příznivce příliš atraktivní nebude.

Střetnou se v něm Taggerová a Ukrajinka Darja Snigurová, přemožitelka Terezy Valentové.

Jaké budou vaše další plány? Odpočinout si a pak prodat formu i na turnajích v Severní Americe?
Plánovat můžeme cokoliv, ale jestli se to stane... V tenise je nejlepší jít den po dni. Teď si dám volno, těším se, že strávím nějaký čas mimo tenis. A ano, potom se v Americe pokusím na tyhle výkony navázat. Doufám, že se mi tam povedou hezké výsledky.

Jak volno strávíte?
Dobrá otázka. Asi půjdu na nějakou procházku se psem. Konečně, chudák už mě neviděl... Ani nevím, jestli mě ještě pozná. A taky možná budu s přáteli. Asi to bude bez tenisu, ale určitě ne bez kondice, takže budu nepříjemná na kondičáka. V půlce příštího týdne už zase letím do Toronta, abych se tam aklimatizovala, budu hrát v úterý, nebo ve středu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Velká cena Maďarska formule 1 2026: Program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris z McLarenu při tréninku na Velkou cenu Maďarska

Po předchozí zastávce v Belgii se formule 1 přesouvá do Maďarska. Na okruhu Hungaroring bývá velmi důležitá kvalifikace i závodní strategie. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu,...

25. července 2026  20:54

Zklamaná i veselá. Už jsem stará. Snad mě můj pes ještě pozná, říkala Krejčíková

Vyčerpaná Barbora Krejčíková v semifinále Prague Open

Po výměnách se častokrát vydýchávala v hlubokém předklonu. Bylo patrné, že dohrává silou vůle, že už jí nezbývají skoro žádné síly. „Nemohla jsem,“ přiznala Barbora Krejčíková po vyřazení v...

25. července 2026  20:40

Jablonec - Sigma Olomouc v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Jan Chramosta (uprostřed) na tréninku fotbalistů Jablonce.

V prvním kole nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá FK Jablonec na svém stadionu Sigmu Olomouc. Zápas se odehraje v neděli 26. července 2026 od 17:30. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV...

25. července 2026  20:40

ONLINE: Zbrojovka - Sparta 1:0, z protiútoku otevírá skóre Vašulín

Sledujeme online
Brněnský útočník Daniel Vašulín střílí ve 34. minutě gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté zahajují novou sezonu na hřišti nováčka a vítěze druhé ligy. V prvním kole bojují se Zbrojovkou Brno a očekávají první body. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20...

25. července 2026  20:34

Rally Příbram 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Pozdější vítěz Adam Březík (za volantem) na trati 20. ročníku Agrotec rally...

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallyesprintu je Příbram. Jede se v sobotu 25. července 2026, celkem uvidíme osm rychlostních zkoušek. Na startu nechybí ani obhájce prvenství Jan Dohnal,...

25. července 2026  20:29

Štefela i Maňasová mají tituly. Suchá si na národním šampionátu zajistila ME

Trojskokanka Linda Suchá v kvalifikaci mistrovství světa v Tokiu.

Trojskokanka Linda Suchá si na mistrovství republiky vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na ME. Bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál výkonem 230 centimetrů....

25. července 2026  20:04,  aktualizováno  20:12

20. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V sobotu 25. července je na programu 20. etapa Tour de France, která nabídne porci 5 450 výškových metrů na 170,9 kilometru dlouhé trati z Le Bourg d’Oisans na Alpe d’Huez. Peloton se musí popasovat...

25. července 2026  19:42

MČR v atletice 2026 Plzeň: Program, harmonogram a výsledky

Skokanka Linda Suchá na MČR v atletice v Plzni.

Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice proběhne o víkendu 25. a 26. července 2026 v Plzni. Na stadionu AK Škoda Plzeň budou závodníci bojovat o národní tituly v jednotlivých disciplínách....

25. července 2026  19:39

Věřím, že se to rozjede. Štefela si před mistrovstvím Evropy zlepšil náladu

Jan Štefela na mistrovství republiky v Plzni.

Vedle mixzóny postávali mladí fanoušci, kteří čekali, jestli se jim Jan Štefela podepíše na tričko. Český výškař mezitím rozdával rozhovory a užíval si, že si na atletickém republikovém mistrovství v...

25. července 2026  19:30

Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Sestřih zápasu
Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezoně. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians,...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:57

Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty

Sestřih zápasu
Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...

25. července 2026  17:01,  aktualizováno  18:56

Zlín - Baník 0:1, výhra nad oblíbeným soupeřem, po hodině hry rozhodl Jurečka

Sestřih zápasu
Zlínský obránce Lukáš Bartošák během utkání proti Baníku Ostrava.

Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně a nový kouč Roman Skuhravý slaví úspěšnou premiéru. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v...

25. července 2026  17:02,  aktualizováno  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.