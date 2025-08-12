Krejčíková je Cincinnati už v osmifinále. Vyřadila 17letou přemožitelku Noskové

Vítězka loňského Wimbledonu a Roland Garros z roku 2021 kvůli zranění zad vstoupila do sezony až v polovině května a na jednom turnaji zatím vyhrála maximálně dvakrát. V Cincinnati to však změnila – před Jovicovou porazila Alycii Parksovou a překvapivě i nasazenou desítku Elinu Svitolinovou.
„Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se cítím dobře, no a teď mám na kontě tři výhry, což je skvělé. Beru to bod po bodu a uvidíme, jak daleko se mi podaří dojít,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Krejčíková, jejíž další soupeřkou bude vítězka zápasu mezi Italkou Jasmine Paoliniovou a Američankou Ashlyn Kruegerovou.
Proti mladičké Jovicové začala Češka výborně, hned se jí povedl brejk a v úvodní sadě byla při svém servisu bezchybná. Ve druhém setu naopak první podání ztratila a manko už nedohnala. Nicméně se dokázala vrátit do pohody a v rozhodujícím dějství utekla do vedení 5:2. Výhru si trochu zkomplikovala až na konci, než se jí povedlo proměnit sedmý mečbol.
„Kéž bych takhle hrála, když mi bylo sedmnáct! Rozhodně jsem takhle daleko nebyla a myslím, že má před sebou velkou budoucnost,“ ocenila Krejčíková mladou soupeřku.
O postup do osmifinále budou usilovat ještě Karolína Muchová, Jakub Menšík i Jiří Lehečka. Muchovou čeká naturalizovaná Francouzka Varvara Gračovová, Menšíka italský soupeř Luca Nardi a roli favorita bude plnit i Lehečka proti Australanovi Adamu Waltonovi. Nicméně program turnaje narušil déšť.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati
tvrdý povrch
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů)
Dvouhra - 3. kolo: