Krejčíková našla inspiraci ve filmu o Zátopkovi: Otevře dveře v mysli

I přes těsný neúspěch ve druhé dvouhře Češky v celém utkání zvítězily, Němky udolaly 2:1.

Nejprve Markéta Vondroušová porazila Andreu Petkovicou, načež Krejčíková nestačila na Kerberovou. Závěrečné čtyřhře pak jen přihlížela z lavičky, po boku Kateřiny Siniakové ji vystřídala Lucie Hradecká.

„Samozřejmě, že mě to na kurt táhlo, chtěla jsem bod uhrát a týmu přispět týmu,“ připustila Krejčíková. Zároveň však věřila, že spoluhráčky ji zastoupí. A měla pravdu.

Prozradíte, co vás v duelu s Kerberovou trápilo?

Na kurtu mě bolelo lýtko, ale už je to lepší. Nevím přesně, co to bylo, nestává se mi to často. Necháme to na pokoji a budeme to řešit v úterý. Teď je pro mě nejdůležitější nabrat energii, abych byla co nejvíc ready na další zápasy. Těším se a další zápas už mi třeba vyjde líp.

Co jste se zraněním stihla udělat bezprostředně po odchodu z kurtu?

Dala jsem si sprchu, měla jsem masáž a zaledování, protože zápas byl strašně dlouhý, a jídlo, abych dostala potřebné živiny, které potřebuju.

Ještě k samotnému zápasu. I když jste prohrála, užila jste si ho?

Bylo to super, nebudu říkat, že ne. Hala burácela, tahaly jsme se a jak všichni stáli za mnou, tak mi to strašně pomohlo. Fakt jsem si to užívala a můj tenis se díky tomu zlepšoval a zlepšoval. Jen byla škoda, že se mi to na konci nesešlo. I tak si myslím, že jsem hrála na sto procent, bojovala o každý balon. Je to pro mě jenom přínos, získala jsem super zkušenosti.

Jak se to ve vás pralo emočně?

Před zápasem jsem byla nervózní, nevěděla jsem, do čeho jdu. Kdybychom nebyly nervózní, tak je to špatně, správná nervozita k tomu patří. Ale pak člověk přijde na kurt, vidí ti lidi a ví, že už se nikde neskryje a musí předvést maximální výkon. Myslím, že na to, že to byl můj první zápas, tak jsem se s tím popasovala dobře. Samozřejmě není nejjednodušší, že jsem jednička týmu.

Navíc jste čelila ostřílené Kerberové. Čím vám vadila?

Má nepříjemný styl, nic nezkazí, nedá míč zadarmo, běhá ze strany na stranu, ještě k tomu levačka. Ale na to, že jsem s ní hrála poprvé, tak myslím, že jsem hrála docela dobře. Chybělo uhrát možná dva míče trošku jinak a mohla jsem tady sedět a být víc šťastnější.

Den před zápasem jste jako inspiraci viděla film Zátopek. Líbil se vám?

Byl úžasný. Mám ráda tyhle dokumenty, filmy o životě lidí, sportovců. Určitě se mě to dotklo, moc se mi líbilo, jak to herci zvládli napodobit. Zírala jsem na to celé dvě hodiny.

V čem přesně je pro vás Zátopek inspirací?

(dlouho přemýšlí) Celým příběhem, jak to bylo v té době náročné, jak se k běhání dostal, jak šel dál, jak po kariéře pomáhal… Celkově mi přijde jako strašně inspirativní osoba, stejně jako paní Dana (manželka Zátopková). Potřebujeme víc takových lidí a myslím, že by se na to měl každý podívat. Fakt to stojí za to a otevře to další zavřené dveře v mysli.