Krejčíková si od křečí ulevila procházkou: Proti Švýcarkám budu připravená

Krejčíková si v bitvě s německou jedničkou, která se natáhla na dvě hodiny a 17 minut, dvakrát vyžádala ošetření. Před posledním gamem zápasu si u lavičky lehla na ručník a nechala si promasírovat pravé lýtko.

Vyrovnaný zápas nakonec ztratila, načež nenastoupila do rozhodující čtyřhry, díky níž Češky udolaly Němky 2:1.

Krejčíková poté vylíčila své trable následovně: „Bolelo mě lýtko, ale už je to lepší. Nevím přesně, co to bylo, nestává se mi to často. Necháme to na pokoji a budeme to řešit v úterý.“



A právě klidový režim bude Krejčíkové ke zotavení stačit. Jednička českého družstva si v úterý od tenisu zcela odpočinula, což ostatně měla v plánu, i kdyby se s žádnými potížemi nepotýkala.

„Odpoledne pak vyrazila na procházku, kterou jí doporučila naše lékařka Karolína Velebová,“ přiblížil mluvčí týmu Karel Tejkal. A ve středu po obědě už by světová trojka měla absolvovat tréninkovou fázi s raketou v ruce.

Času k zahojení neduhů má dostatek, Češky k dalšímu utkání ve skupině D nastoupí ve čtvrtek navečer, kdy změří síly s nebezpečným Švýcarskem.

Krejčíková by se v duelu jedniček měla střetnout s olympijskou vítězkou z Tokia Belindou Bencicovou. „Chci nastoupit a jsem připravená,“ avizuje.