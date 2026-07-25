Jako na mistrovství republiky. Krejčíková po dalším derby: Za ty roky jsem klidnější

V úterý Linda Fruhvirtová, ve čtvrtek Lucie Havlíčková a v pátek Dominika Šalková. Takový byl dosavadní program Krejčíkové na domácím podniku kategorie WTA 250.
Všechny mladší krajanky vyřadila bez ztráty setu a v součtu s titulem z Atén z minulého týdne vyhrála už osm utkání v řadě.
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„Jsem unavená, ale to k tomu patří,“ přiznala. „Ve volném čase se snažím hodně spát, odpočívat a dáváme si pozor, abych měla dobrou regeneraci.“
S 22letou Šalkovou si v pátečním čtvrtfinále poradila dvakrát 6:3, i třetí utkání na Štvanici zvládla bez větších problémů.
„Jsem ráda, že jsem Domču v prvním setu dokázala dvakrát brejknout. Ve druhém jsem si vytvořila náskok (5:1), ale ona pak zabrala a bylo těžké to dohrát.“
A že to pro ni bylo už třetí derby v řadě?
„Tak se to holt nalosovalo,“ pousmála se. „Určitě je super, že se Domča dostala do čtvrtfinále, když začínala v kvalifikaci. Doufám, že si z tohohle zápasu odnese zkušenosti. Všechny holky, se kterými jsem hrála, jsou strašně mladé.“
Sama ve věku kolem 21 a 22 let hrála především turnaje nižší kategorie ITF, mezi absolutní světovou špičku se dostala až po triumfu na Roland Garros 2021, když jí bylo 25.
„Hodně mi pomohly debly, zkušenosti jsem sbírala spíše v nich. Díky tomu jsem pak věděla, co přichází v singlu,“ zavzpomínala.
Před dvěma roky ovládla i Wimbledon, celkem má ze dvouhry devět trofejí. A tak není divu, že mladší sokyně přehrává, především v klíčových momentech.
„Za ty roky jsem díky zkušenostem klidnější, ve výměnách moc nespěchám a dokážu si balon uhrát a donutit soupeřku k chybě,“ popisuje. „V důležitých momentech dokážu hrát jak razantně, tak si i počkat na chybu nebo lepší příležitost.“
A samozřejmě jí také pomáhá, že se jí od května vyhýbají vážnější zdravotní problémy. „Za poslední měsíc až šest týdnů mám odehráno spoustu těžkých zápasů a teď z toho těžím.“
Na Štvanici jí chybí už jen dvě vítězství, aby sbírku titulů zaokrouhlila na deset.